Sporting Cristal informó la decisión que tomó Autuori tras derrota ante Melgar: "El técnico..."

Sporting Cristal no tuvo un buen inicio del Torneo Apertura 2026 ya que recientemente perdió en el Estadio Alberto Gallardo 2-1 ante Melgar, y en la primera jornada de la Liga 1 igualó 1-1 frente a Deportivo Garcilaso en el Cusco. Ante este escenario, la hinchada empezó a mostrar su descontento con la labor del técnico Paulo Autuori.

Sporting Cristal informó la decisión que tomó Paulo Autuori tras caer ante Melgar

A propósito de ello, durante un reciente evento donde anunciaron a GWM (empresa del rubro automotriz) como su nuevo patrocinador, el director deportivo de la escuadra bajopontina, Julio César Uribe habló sobre el técnico brasileño y señaló que luego del duelo contra el 'Dominó', tuvo una charla con los integrantes del plantel a fin de pasar la página, y tratar de revertir este mal inicio de la temporada.

Paulo Autuori tiene contrato con Sporting Cristal hasta el 2026

"Ya el técnico ha conversado con el grupo. En su momento yo lo voy a hacer buscando sumar. Los jugadores tienen la oportunidad el sábado de sacarse la amargura por lo que se perdió", manifestó el 'Diamante' desde La Florida.

(Video: Carlos Arrunategui)

Por su parte, el Uribe también se dirigió a la hinchada del cuadro celeste y reiteró que la directiva tiene el compromiso de superar este complicado momento, corregir algunos errores y esforzarse en cosechar triunfos en los próximos encuentros.

"Respetamos la molestia del hincha porque al igual que ellos, nosotros también estamos molestos. Pero somos profesionales y tenemos que seguir luchando para encontrar lo que estamos buscando. Es lo que corresponde", agregó.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre el debut de Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

Finalmente, Julio César Uribe aseguró que la Conmebol Libertadores será un torneo más que importante para el grupo ya que podrán evaluar directamente su ritmo internacional, pero antes están enfocados en su próximo partido contra Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026.

"La Libertadores es un excelente termómetro, el equipo se ha preparado, como todos, y recién por primera vez no hubo equipos que se han quejado por el inicio del campeonato, y esto hace bien al torneo. No pensamos en la Copa sino en Chongoyape. Ya después veremos el ganador del 2 de Mayo vs Alianza Lima, esto es paso a paso", sentenció el dirigente.