Sporting Cristal anunció a talentoso arquero tras lesión de Renato Solís: "Grandes condiciones"

A inicios de la actual temporada, Sporting Cristal hizo oficial la lesión del arquero Renato Solís, tras sufrir de una "rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha". Bajo ese escenario, en las últimas semanas los celestes habían sondeado a otros guardametas nacionales pensando en su participación en la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal confirmó talentoso arquero tras lesión de Renato Solís

Sin embargo, recientemente, Julio César Uribe, Director General de Fútbol de la escuadra de La Florida dio la sorpresa en la hinchada al anunciar que, en base al presupuesto actual, no se tiene contemplado fichar un nuevo golero este 2026. Ante ello, el comando técnico liderado por Paulo Autuori le brindará toda la confianza al canterano César Bautista.

César Bautista será el arquero suplente de Renato Solís esta temporada/Foto: X

"César Bautista es un chico de grandes condiciones y cuando tenga la oportunidad, lo va a demostrar. No estamos apurados en buscar otro arquero suplente y confiamos en el trabajo que se hace en menores", expresó el exfutbolista peruano a través de una entrevista con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Deportes.

¿Quién es César Bautista?

César Bautista Flores es un futbolista categoría 2007 que se formó en las Divisiones Menores de Sporting Cristal. A sus 19 años, el portero nacional tiene la experiencia de haber defendido a la selección peruana Sub 18 en donde afrontó 2 partidos la anterior temporada.

Es válido resaltar que, en el 2025, el golero se proclamó como campeón con la Sub 18 del equipo rimense por el Torneo Juvenil. En ese plantel también destacaron sus compañeros Maxloren Castro, Mateo Rodríguez, Jair Moretti y Duham Ballumbrosio.

Ahora con César Bautista como segundo guardameta, Sporting Cristal contará con 4 arqueros, siendo el titular, Diego Enríquez, y el resto Iván Spoljaric (nacionalidad croata y peruana), así como Tomás Dulanto.