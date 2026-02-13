Conmebol designa polémico árbitro para Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Sporting Cristal se alista para lo que será su debut en la Copa Libertadores 2026. El conjunto celeste inicia su camino internacional desde la Fase 2, en el que tendrá como rival de 2 de Mayo de Paraguay. Ante ello, Conmebol hizo oficial la lista de árbitros para impartir justicia en los primeros 90 minutos.

Árbitro de Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Árbitro principal: Carlos Betancur (COL)

Asistente 1: John León (COL)

Asistente 2: Miguel Roldán (COL)

Cuarto árbitro: María Victoria Daza (COL)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

AVAR: Nataly Arteaga (COL)

Asesor de árbitros: Ubaldo Aquino (PAR)

Quality Manager: Claudio Ríos (CHI)

Como bien indica la lista anterior, el colombiano Carlos Betancur fue el elegido para ser el árbitro principal del partido de ida entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Este juez es recordado en el entorno del fútbol peruano, ya que fue designado en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre U de Chile vs Alianza Lima. En dicho cotejo se consumó la eliminación de los blanquiazules en el certamen continental.

Carlos Betancur será el árbitro de Sporting Cristal vs 2 de Mayo.

Carlos Betancur ha generado polémicas arbitrales

De acuerdo con información publicada por el diario El Tiempo, uno de los árbitros más cuestionados del fútbol colombiano es Carlos Betancur, quien ha estado al frente de partidos de Millonarios, La Equidad, Once Caldas, Junior, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y América de Cali. En varios de estos compromisos, sus decisiones arbitrales han generado polémica y, según los señalamientos, terminaron inclinando la balanza en contra de uno de los equipos.

Uno de los episodios más comentados se dio en el 2024 durante el duelo entre La Equidad y Junior. En ese encuentro, Betancur sancionó una posición adelantada en una acción que, para muchos, debía terminar en penal. La revisión del VAR fue confusa y poco concluyente, y la decisión final terminó afectando al conjunto barranquillero, que cayó por 1-0.

Otra acción controversial se presentó en un partido de Once Caldas, cuando el juez central no advirtió —ni sancionó— que el guardameta tomó el balón fuera del área. La omisión terminó perjudicando directamente a Independiente Santa Fe, en un compromiso clave que definía al clasificado a las semifinales de la liga colombiana.

Finalmente, Millonarios también fue protagonista de una decisión arbitral muy discutida. En la vuelta de la Copa Colombia 2023, Betancur anuló una jugada que era válida, privando a los ‘azules’ de arrancar el partido con ventaja. En esa ocasión, el fallo terminó favoreciendo a Atlético Nacional, aumentando aún más las críticas hacia el árbitro.