DT de 2 de Mayo da firme calificativo a Paulo Autuori al enfrentar a Sporting Cristal: "Es un..."

Sporting Cristal será rival de 2 de Mayo en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Uno de los que viene brindando declaraciones es Eduardo Ledesma, DT del cuadro paraguayo, luego hacer historia al eliminar a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. En esta ocasión, no se amilanó para calificar a su nuevo rival, Paulo Autuori.

En una reciente entrevista al programa "Fútbol como Cancha", el estratega Ledesma indicó que ya ha estado observando el juego de Sporting Cristal con miras a los dos duelos que tendrán por Copa Libertadores. Muy aparte de hablar del tema futbolístico, decidió dejar un calificativo al técnico brasileño de 69 años.

Y es que le tiene un total respeto por toda la trayectoria que tiene como entrenador. Por si fuera poco, lo tilda de "copero" por saber cómo afrontar este tipo de torneos internacionales durante varias temporadas. Dado este panorama, Eduardo Ledesma no se confía y tomará precauciones para poder seguir haciendo historia en esta etapa preliminar.

"Tenemos algunas ideas de Sporting Cristal. Habíamos visto algunos partidos que Autuori ya viene trabajando con Sporting el año pasado. Sin ofender a nadie, con mucho más tiempo para poder trabajar con el equipo, con relación a lo que Pablo Guede pudo hacer. Autuori es un entrenador sobre todo copero, que sabe jugar este tipo de torneos. Sabemos que no va a ser fácil", manifestó.

Como se sabe, 2 de Mayo es un club que ha sido noticia continental por eliminar a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. El conjunto del 'Gallo Norteño' no cayó en ninguno de los compromisos ante los blanquiazules, por lo que su marcador global de 2-1 valió para ahora enfrentar a Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Sporting Cristal y 2 de Mayo jugarán partidos de ida y vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El primer choque será el martes 17 de febrero, mientras que el segundo cotejo va el martes 24 del mismo mes. Los horarios para ambos compromisos serán desde las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Paraguay).