Reynoso dio fuerte calificativo a Cuesta tras fallar penal que eliminó a Melgar: "Es..."

La dolorosa derrota de Melgar de Arequipa, tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana frente a Cienciano del Cusco, sigue dando que hablar. Uno de los que se pronunció fue Juan Reynoso, entrenador del conjunto rojinegro, quien no dudó en admitir que se tomaron malas decisiones durante el desarrollo del primer tiempo.

Durante la conferencia de prensa, el ‘Cabezón’ no dudó en referirse a Bernardo Cuesta, capitán del equipo y quien falló el penal que dejó fuera al conjunto arequipeño de la competición durante la tanda de penales.

"Veníamos con la ilusión de plantear el partido como se jugó en el segundo tiempo. Creo que en el primer tiempo tomamos malas decisiones porque, en el trámite del juego, más eran los gritos de la gente que el real peligro. No recuerdo una jugada importante que haya sacado 'Chani' (Cáceda). Creo que la gente se confunde: una cosa es una oportunidad manifiesta de gol y otra es la emoción, pero sí concuerdo en que no tuvimos nuestra mejor expresión", empezó diciendo en conferencia de prensa.

Por otro lado, el técnico de 56 años también se refirió al penal que falló el delantero argentino Bernardo Cuesta. "Es nuestro capitán, nuestro líder. Lastimosamente hoy le tocó perder el penal, pero nos tenemos que levantar y enfocarnos en el torneo local", señaló.

¿Cuándo es el Alianza Lima vs Melgar?

Melgar deberá visitar a Alianza Lima este lunes 9 de marzo por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro está programado para las 20:30 y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.