Autuori dio fuerte comentario tras empate ante 2 de Mayo por Libertadores: "Nuestro arquero..."

Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, analizó el empate ante 2 de Mayo y sorprendió con una fuerte crítica contra su rival, utilizando de ejemplo el rendimiento de Diego Enríquez.

Angel Curo
Paulo Autuori dio fuerte comentario tras empate ante 2 de Mayo por Libertadores
Paulo Autuori dio fuerte comentario tras empate ante 2 de Mayo por Libertadores | Composición: Líbero
Sporting Cristal no pudo pasar del empate por 2-2 ante 2 de Mayo por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Los rimenses venían logrando un gran resultado estando adelante en el marcador, pero sobre los 80 minutos el cuadro paraguayo le dio vuelta y terminó exigiendo a los celestes en busca de la igualdad. Tras el partido, el DT Paulo Autuori analizó el encuentro y sorprendió al opinar sobre el rival.

Fecha y hora del partido de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Paulo Autuori dio fuerte comentario tras empate ante 2 de Mayo

Durante la conferencia de prensa, el estratega de Sporting Cristal sorprendió a todos al señalar que, bajo su opinión, era un partido que tenían que haber ganado tranquilamente. Esto ya que Diego Enríquez no fue exigido en ningún tramo del partido; en esa línea, recalcó que 2 de Mayo apeló únicamente a tirar pelotazos al área.

Asimismo, Autuori se al juego del 'Gallo Norteño' e indicó que es un rival que propone mucho empeño dentro del campo, pero que carece en la creación de juego. Un aspecto que se ve reflejado en la poca participación del guardameta rimense.

"Era un partido para nosotros ganado con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada, solamente fueron pelotazos en el área. Felicité a 2 de Mayo por su clasificación histórica, reconocer a todo su público emocionado, pero un hincha no puede todo", expresó el entrenador de Cristal

“Pudimos salir con la victoria. Es un rival que compite y pelea, pero que no genera juego. Nuestro arquero no tuvo mucha actividad; pudimos irnos con ventaja, pero no fuimos eficaces. De todas maneras, felicitaciones a los protagonistas del fútbol”, acotó.

Paulo Autuori acusó insultos de la hinchada de 2 de Mayo

Por otro lado, Paulo Autuori habló sobre el comportamiento de la hinchada de 2 de Mayo y, aunque resaltó su gran aliento, fue claro al expresar su inconformidad por el trato contra su equipo, acusando que fueron objeto de insultos durante todo el partido.

"Los dos verdaderos protagonistas del fútbol son los jugadores y el público; esa reciprocidad genera la pasión. Pero el público no siempre debe insultar. Yo respeto a todos y no insulto a nadie. No me puedo quedar callado cuando todo el partido fueron puros insultos. No acepto esto", sentenció.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

