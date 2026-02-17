0
Exdelantero de Sporting Cristal dio contundente calificativo a Felipe Vizeu: "Un brasileño que..."

Su pasado en Sporting Cristal le da derecho a calificar a los nuevos jugadores del club celeste y no dudó en opinar sobre el rendimiento de Felipe Vizeu.

Jasmin Huaman
Jugador que pasó por Sporting Cristal dio dura crítica sobre Vizeu.
El plantel de Sporting Cristal está enfocado en conseguir el campeonato local tras varios años de sequía. Uno de sus jugadores más señalados es el brasileño Felipe Vizeu, quien no ha logrado ganarse el cariño de la hinchada y en medio de las críticas, una exfigura del elenco rimense sorprendió al referirse a la calidad de su actual '9'.

Histórico de Sporting Cristal califica el rendimiento de Felipe Vizeu

Durante su etapa en Sporting Cristal, Miguel Ximénez batió el récord de ser el futbolista con más goles en una sola temporada. Es así que rápidamente se convirtió en una de las figuras del club de La Florida. Aunque se retiró hace varios años del fútbol profesional, todavía recuerda su etapa como rimense y no dudó en opinar del presente del equipo peruano.

"En Cristal no solo vas a hacer goles, sino jugar como delantero, tener buena técnica, intentar jugar. Yo creo que no solamente te alcanza con hacer goles, a la gente también le gusta que el delantero juegue bien, que haga goles de calidad. Sinceramente, no lo he visto a este brasileño, pero si está en Cristal y lo trajo el entrenador… es difícil que un brasileño juegue mal. Yo no lo he visto, pero seguramente sea un buen jugador", sostuvo Miguel 'El Chino' Ximénez en conversación con L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal en el 2025 y hasta la fecha no ha podido afianzarse como el máximo referente en el ataque del equipo de Paulo Autuori. Su mal rendimiento ha hecho que sea uno de los jugadores más criticados por la hinchada a pesar de las victorias del plantel. El contrato entre Sporting Cristal y Felipe Vizeu será hasta diciembre de 2026.

¿En qué equipos ha jugado Felipe Vizeu?

Felipe Vizeu pasó por importante clubes de Brasil, su país natal. Su carrera empezó en Flamengo y luego dio el salto Udinese. También estuvo en clubes como Gremio, Ajmat Grozni, Ceará, Yokohama, Sheriff Tiraspol, Atlético Goianiense, Criciúma, Remo y actualmente en Sporting Cristal.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

