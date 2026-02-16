Miguel Araujo destacó a Cristal e ignoró la eliminación de Alianza ante 2 de Mayo: "Somos.."

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo y desde Sporting Cristal analizan este partido por ser el antecedente más reciente entre el club paraguayo y un peruano. Sin embargo, Miguel Araujo, exjugador blanquiazul y actual defensa del cuadro cervecero, fue consultado por su antiguo equipo, no obstante decidió ignorar y solamente destacó a los celestes.

El plantel de Cristal partió hacia Paraguay para enfrentarse a 2 de Mayo en la Fase 2 de la Copa Libertadores en un partido de ida que se llevará a cabo en el Estadio Río Parapití.

En medio de esto, desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Miguel Araujo fue abordado por los periodistas de turno, quienes le consultaron sobre el duelo ante el cuadro paraguayo y la eliminación de Alianza en el certamen internacional.

Para el defensor de Sporting Cristal, Araujo, la eliminación del cuadro blanquiazul no es un tema que sabe y mucho desea opinar, sin embargo destacó que el club celeste está en óptimas condiciones para hacer historia porque confían en ellos.

"No sé de ellos. Nosotros somos Sporting Cristal y debemos confiar en nosotros", afirmó el exjugador de Alianza Lima y actual defensor del equipo cervecero.

Luego de que el 2 de mayo eliminara a Alianza Lima de la Copa Libertadores, el cuadro paraguayo ahora deberá enfrentar a Sporting Cristal en Paraguay y luego a los cerveceros en Lima. El duelo entre ambas escuadras está programado para el 17 de febrero y luego el 24 de febrero de 2026. El que gane esta ronda clasificará a la Fase 3 para saber si accederá o no a la Fase de Grupos.