Miguel Araujo destacó a Cristal e ignoró la eliminación de Alianza ante 2 de Mayo: "Somos.."

Miguel Araujo, exjugador de Alianza Lima, se negó a hablar de su antiguo club y destacó a Sporting Cristal previo al duelo ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

Luis Blancas
Miguel Araujo decidió ignorar la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores y destacó a Sporting Cristal
Miguel Araujo decidió ignorar la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores y destacó a Sporting Cristal
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo y desde Sporting Cristal analizan este partido por ser el antecedente más reciente entre el club paraguayo y un peruano. Sin embargo, Miguel Araujo, exjugador blanquiazul y actual defensa del cuadro cervecero, fue consultado por su antiguo equipo, no obstante decidió ignorar y solamente destacó a los celestes.

Miguel Araujo destacó a Sporting Cristal e decidió no hablar sobre la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo, su próximo rival

El plantel de Cristal partió hacia Paraguay para enfrentarse a 2 de Mayo en la Fase 2 de la Copa Libertadores en un partido de ida que se llevará a cabo en el Estadio Río Parapití.

En medio de esto, desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Miguel Araujo fue abordado por los periodistas de turno, quienes le consultaron sobre el duelo ante el cuadro paraguayo y la eliminación de Alianza en el certamen internacional.

Video: Jordy Flores

Para el defensor de Sporting Cristal, Araujo, la eliminación del cuadro blanquiazul no es un tema que sabe y mucho desea opinar, sin embargo destacó que el club celeste está en óptimas condiciones para hacer historia porque confían en ellos.

"No sé de ellos. Nosotros somos Sporting Cristal y debemos confiar en nosotros", afirmó el exjugador de Alianza Lima y actual defensor del equipo cervecero.

miguel araujo alianza cristal

Miguel Araujo fue jugador de Alianza Lima y ahora es futbolista de Sporting Cristal.

Sporting Cristal enfrentará a 2 de Mayo por Copa Libertadores

sporting cristal vs 2 de mayo

Sporting Cristal jugará ante 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Luego de que el 2 de mayo eliminara a Alianza Lima de la Copa Libertadores, el cuadro paraguayo ahora deberá enfrentar a Sporting Cristal en Paraguay y luego a los cerveceros en Lima. El duelo entre ambas escuadras está programado para el 17 de febrero y luego el 24 de febrero de 2026. El que gane esta ronda clasificará a la Fase 3 para saber si accederá o no a la Fase de Grupos.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

