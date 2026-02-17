0
Real Madrid vs Benfica HOY por Champions
Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY por Copa Libertadores 2026

Noticiero paraguayo revela dura verdad de Cristal previo a jugar con 2 de Mayo: "Una..."

Programa deportivo en Paraguay reveló públicamente verdad de Sporting Cristal a poco del partido contra 2 de Mayo por Copa Libertadores.

Diego Medina
Noticiero paraguayo se refiere a verdad de Sporting Cristal.
Noticiero paraguayo se refiere a verdad de Sporting Cristal. | Foto: NPY
Sporting Cristal está a poco de debutar en la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo en Paraguay. Este elenco fue noticia internacional por dejar fuera a Alianza Lima, por lo que noticieros de dicho país están a la expectativa de cómo se pueda desarrollar este compromiso ante los celestes.

Sporting Cristal y 2 de Mayo juegan el partido de ida de la Copa Libertadores 2026

En medio de este panorama, el noticiero paraguayo "NPY" no solo quiso resaltar la heroica campaña que viene realizando 2 de Mayo, sino que se dio el tiempo de revisar las estadísticas de Sporting Cristal y exponer su verdad en sus compromisos que tuvo que pisar suelo guaraní.

"02 de Mayo va por más en la Libertadores. El Gallo Norteño recibe hoy desde las 21:30 horas al Sporting Cristal, en el Río Parapití en Pedro Juan Caballero, por la Fase 2 de la Conmebol Copa Libertadores 2026. En su historial, el equipo peruano solo logró una victoria jugando en tierras paraguayas.", informó el medio "NPY" de Paraguay.

Historial de Sporting Cristal en Paraguay por Copa Libertadores

Así le fue a Sporting Cristal cada vez que tuvo que viajar a Paraguay para afrontar sus respectivos partidos de Copa Libertadores. La única victoria fue en la edición 2019 en el que venció 0-1 al poderoso Olimpia:

  • Cerro Porteño 5-0 Sporting Cristal (1973)
  • Olimpia 1-0 Sporting Cristal (1973)
  • Coleagiales 2-1 Sporting Cristal (2000)
  • Olimpia 1-0 Sporting Cristal (2001)
  • Cerro Porteño 1-0 Sporting Cristal (2003)
  • Olimpia 2-1 Sporting Cristal (2004)
  • Libertad 2-2 Sporting Cristal (2013)
  • Guaraní 2-2 Sporting Cristal (2015)
  • Olimpia 0-1 Sporting Cristal (2019)
  • Nacional 2-0 Sporting Cristal (2023)
  • Cerro Porteño 2-2 Sporting Cristal (2024)

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 se juega HOY, martes 17 de febrero, a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Asunción, Paraguay).

AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

