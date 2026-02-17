Ciudad de Paraguay declaró asueto para que hinchas vean el Sporting Cristal vs 2 de Mayo: "Histórico"

Solo es cuestión de horas para el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. En medio de la antesala a este encuentro, la Junta Municipal de la ciudad Pedro Juan Caballero declaró asueto para que los hinchas asistan a este choque internacional en el Estadio Río Parapití.

Durante el programa "Deporte Total" de Paraguay, el conductor del programa no solo anunció por todo lo alto el duelo entre el 'Gallo Norteño' y los celestes, sino que confirmó la decisión municipal que encanta a los miles de aficionados. De hecho, vuelven a calificar este encuentro como "histórico" y recuerdan que el conjunto del Rímac fue finalista de la Copa Libertadores de América.

"Hoy de nuevo hay fiesta en Pedro Juan Caballero. Noche de Copa Libertadores. Juega ante un finalista de Copa Libertadores de América el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. Hoy enfrenta al Sporting Cristal, un partido de nuevo histórico. Realmente va a enfrentar a uno de los más grandes de la historia en el fútbol peruano y continente. La Junta Municipal de Pedro Juan Caballero declaró asueto asociándose al compromiso de hoy para que la gente vaya a alentar", se informa en el programa.

(VIDEO: Deporte Total)

Queda claro que hay mucha expectativa por este encuentro entre 2 de Mayo y Sporting Cristal. El combinado paraguayo fue noticia continental tras eliminar a Alianza Lima en Matute, por lo que ahora hay mucha ilusión en los hinchas y autoridades por ver que su ciudad está siendo vista por millones de aficionados.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 se juega HOY, martes 17 de febrero, a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Asunción, Paraguay). La transmisión de este choque va por la señal internacional de ESPN y Disney Plus.