Prensa paraguaya da firme calificativo a Sporting Cristal por partido ante 2 de Mayo: "Un rival que..."

Solo es cuestión de horas para el partido entre 2 de Mayo vs Sporting Cristal por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Millones de aficionados están pendientes de estos 90 minutos, siendo uno de ellos la prensa paraguaya en sus respectivas portadas. Justamente, el reconocido portal "ABC" manifestó un artículo de la antesala a este encuentro, en el que calificó a la institución celeste.

Prensa paraguaya califica a Sporting Cristal

A inicios del día martes 17 de febrero, el portal "ABC" dejó en claro que este partido promete mucha historia para la institución 2 de Mayo, así como para el país. Y es que hay mucha ilusión con el 'Gallo Norteño' por dar uno de los golpes en la Copa Libertadores ante Alianza Lima, por lo que esperan replicar ese gran rol ante Sporting Cristal.

Sin embargo, califican al cuadro del Rímac como un "rival que cuenta con una gran tradición", por lo que será muy exigente a lo largo de toda la llave de esta eliminatorias de Fase 2 de Copa Libertadores. Recordemos, que la vuelta será la siguiente semana en el Estadio Miguel Grau del Callao.

"Nueva gala en la Terraza, con 2 de Mayo-Cristal. El Gallo norteño, Sportivo 2 de Mayo, viene de brindar una gran sorpresa al dejar fuera de carrera al también incaico Alianza Lima. Al ser un debutante en el torneo, tiene mucho que ganar y poco que perder. Está en condiciones de dar un nuevo golpe contra un rival que cuenta con una gran tradición como Sporting Cristal."

2 de Mayo es noticia por partido ante Sporting Cristal.

¿Cómo llega 2 de Mayo y Sporting Cristal?

El Club Sportivo 2 de Mayo viene de ser goleado 3-0 ante Sportivo Ameliano en condición de visita por la Liga Paraguaya. El conjunto del 'Gallo Norteño' no suma ninguna victoria en la presente temporada en cuanto al ámbito local, siendo su única celebración en el 1-0 ante Alianza Lima por Copa Libertadores.

Por su parte, Sporting Cristal sumó su primer triunfo en la Liga 1 2026 ante Juan Pablo II en Chongoyape. Si bien tuvo un inicio desalentador para los hinchas, ahora llega con un fuerte envión anímico para dar el golpe en Paraguay ante 2 de Mayo, más aún sabiendo de la complejidad del choque por lo que sufrió Alianza Lima.