Federación paraguaya se une a 2 de Mayo y lanza mensaje previo a partido con Cristal: "Tiene otra..."

2 de Mayo enfrenta a Sporting Cristal y la APF (que vendría a ser como la Federación Paraguaya de Fútbol) lanza firme mensaje de cara a duelo de Copa Libertadores.

Diego Medina
APF se pronuncia sobre el duelo entre 2 de Mayo y Sporting Cristal.
APF se pronuncia sobre el duelo entre 2 de Mayo y Sporting Cristal. | Foto: Composición LÍBERO.
El país paraguayo se paraliza con el duelo entre 2 de Mayo vs Sporting Cristal por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Toda la nación se une para alentar al 'Gallo Norteño' en este choque histórico que podría marcar un antes y un después en esta llave ante el conjunto celeste. Es por ello, que la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) no calló en redes y lanzó firme mensaje.

Sporting Cristal y 2 de Mayo juegan el partido de ida de la Copa Libertadores 2026

Con miras al choque de ida, se ve claramente el apoyo incondicional a 2 de Mayo para que logre sacar una ventaja en estos primeros 90' ante Sporting Cristal. Catalogan de "cita con la historia" el partido ante los celestes, sabiendo que vienen de eliminar a un grande del Perú como Alianza Lima.

"Sportivo 2 de Mayo tiene otra cita con la historia. El Gallo Norteño recibe al Sporting Cristal de Perú hoy a las 21:30 por la Fase 2 de la Conmebol Libertadores. ¡Éxitos 2 de Mayo!", escribió la cuenta oficial de la APF en redes sociales.

2 de Mayo vs Sporting Cristal

APF se pronuncia sobre el duelo de 2 de Mayo ante Sporting Cristal.

Por su parte, el club Sportivo 2 de Mayo no se quedó en silencio y anunció por todo lo alto su compromiso ante los 'rimenses'. Se sabe que el Estadio Río Parapití estará repleto de aficionados, por lo que habrá un buen ambiente para el primer encuentro de esta instancia decisiva de la Copa Libertadores 2026.

"¡Juega una ciudad! ¡Juega un país! ¡Hoy juega el Gallo! Vamos 2", escribió el equipo paraguayo con un video para anunciar el encuentro ante Sporting Cristal.

2 de Mayo vs Sporting Cristal: fecha, día, hora y canal de transmisión

Este partido de ida entre 2 de Mayo vs Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo HOY, martes 17 de febrero, a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Asunción, Paraguay) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

