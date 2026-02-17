Prensa paraguaya calificó empate de 2 de Mayo con Sporting Cristal: "Una desgracia..."

En un partido que tuvo de todo, con expulsión, penal, travesaños, goles y autogoles, Sporting Cristal empató 2-2 con 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El duelo se jugó en el Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero y dejó la llave abierta, por lo que la prensa paraguaya no dudó en reaccionar con un fuerte mensaje. ¿Qué dijeron los guaraníes?

Como muchos saben, los celestes eran favoritos a llevarse la victoria pese a estar en condición de visitante, pero los hinchas del 'Gallo Norteño' tenían la fe intacta debido a que venían de eliminar a uno de los dos clubes más populares e importantes del Perú como lo es Alianza Lima. Por ello, la igualdad generó mucha tristeza en los aficionados y esperan seguir haciendo historia cuando visiten el Miguel Grau del Callao la próxima semana.

En ese sentido, el medio La Nación de Paraguay dejó el siguiente mensaje: "El 2 de Mayo no pudo "romper el Cristal" y tendrá que definir todo en Lima. Frenético partido. En la segunda mitad se vio lo mejor del partido entre el 2 de Mayo y Sporting Cristal de Perú, con cuatro goles y muchas emociones en el final". Sin duda alguna todos consideran que se jugaron el encuentro de la fecha en la Copa Libertadores.

El mensaje de La Nación en Paraguay.

"El Gallo nunca se rinde y eso todos los saben. Con todo buscó el empate y en un minuto cambió todo. Centro Brahian Ayala para que Fernando Cáceres castigue de cabeza. Segundos después, Cristiano contra su arco ponía al Gallo arriba en la serie. Pero... una desgracia deja sin victoria al cuadro paraguayo. Luego de un centro desde la derecha de Távara, Saiz confunde a su arquero Ángel Martínez y este último manda la pelota al fondo para el 2-2 final. El Gallo se quedó con las ganas pero avisa que dará pelea en Perú para concretar otra hazaña más en la Libertadores", sentencia el mencionado medio de comunicación.

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo: fecha, hora y dónde ver partido de vuelta

La vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se llevará a cabo el próximo martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao y desde las 19.30 horas de Perú. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica, pero también podrás ver el encuentro totalmente online a través de Disney Plus si es que cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming internacional.