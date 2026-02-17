0
Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores

La imprudente falta de Luis Iberico que le costó la expulsión en el Sporting Cristal vs 2 de Mayo

A los 38 minutos, Luis Ibérico fue imprudente y terminó cometiendo fuerte falta a Sanabria. El árbitro no dudó en expulsar al jugador de Sporting Cristal.

Jesús Yupanqui
Luis Iberico cometió fuerte falta y dejó a Sporting Cristal con diez jugadores.
Luis Iberico cometió fuerte falta y dejó a Sporting Cristal con diez jugadores. | FOTO: Captura ESPN
Una imprudencia que le puede costar a Sporting Cristal. Sobre los 38 minutos del primer tiempo, Luis Iberico fue a disputar el balón con Sanabria. El hombre de 2 de Mayo llegó primero, pero el atacante nacional se barrió y le golpeó.

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo juegan EN VIVO HOY por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El árbitro principal del compromiso no dudó en mostrar la tarjeta roja a Luis Iberico. A pesar de los reclamos de los jugadores de Sporting Cristal, el VAR le dio la razón al juez, confirmando la expulsión.

El ex Melgar tenía la oportunidad de demostrar al entrenador celeste su valía en el equipo y consolidarse en el once. Sobre todo teniendo en cuenta que en el 2025 no tuvo minutos producto de una fuerte lesión.

Luis Iberico

Iberico fue expulsado por fuerte falta.

Con diez hombres, Autuori se vio obligado a replantear su sistema de juego inicial. Iberico estaba jugando de extremo.

Se viraliza la reacción de Paulo Autuori tras la expulsión de Iberico

En redes sociales se viralizó la reacción de Paulo Autuori tras la expulsión de Luis Iberico. El entrenador brasileño se tocó el rostro, mostrando su preocupación por la decisión que tomó el árbitro.

Sporting Cristal

El DT de Sporting Cristal preocupado por la expulsión de Iberico.

Como se sabe, en diversas oportunidades, el estratega brasileño indicó que está feliz con los jugadores que tiene en su plantel. El duelo de vuelta contra 2 de Mayo se realizará el martes 24 de febrero.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

