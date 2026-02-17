La imprudente falta de Luis Iberico que le costó la expulsión en el Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Una imprudencia que le puede costar a Sporting Cristal. Sobre los 38 minutos del primer tiempo, Luis Iberico fue a disputar el balón con Sanabria. El hombre de 2 de Mayo llegó primero, pero el atacante nacional se barrió y le golpeó.

El árbitro principal del compromiso no dudó en mostrar la tarjeta roja a Luis Iberico. A pesar de los reclamos de los jugadores de Sporting Cristal, el VAR le dio la razón al juez, confirmando la expulsión.

El ex Melgar tenía la oportunidad de demostrar al entrenador celeste su valía en el equipo y consolidarse en el once. Sobre todo teniendo en cuenta que en el 2025 no tuvo minutos producto de una fuerte lesión.

Iberico fue expulsado por fuerte falta.

Con diez hombres, Autuori se vio obligado a replantear su sistema de juego inicial. Iberico estaba jugando de extremo.

Se viraliza la reacción de Paulo Autuori tras la expulsión de Iberico

En redes sociales se viralizó la reacción de Paulo Autuori tras la expulsión de Luis Iberico. El entrenador brasileño se tocó el rostro, mostrando su preocupación por la decisión que tomó el árbitro.

El DT de Sporting Cristal preocupado por la expulsión de Iberico.

Como se sabe, en diversas oportunidades, el estratega brasileño indicó que está feliz con los jugadores que tiene en su plantel. El duelo de vuelta contra 2 de Mayo se realizará el martes 24 de febrero.