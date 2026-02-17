¡El capitán! Yoshimar Yotún agarró el balón y de penal marcó el 1-0 de Sporting Cristal

¡No lo dudó! El árbitro cobró penal a favor de Sporting Cristal en el Estadio Río Parapití y Yoshimar Yotún agarró inmediatamente el balón para ejercer su labor como capitán y marcar el 1-0 de los celestes sobre 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Los del Rímac habían fallado varias ocasiones, pero finalmente se les abrió el marcador y sueñan con la clasificación.

Al minuto 61' del complemento, Santiago González recibió una falta dentro del área y el juez principal no dudó en cobrar pena máxima a favor de los 'cerveceros'. Esto además desencadenó en la cartulina amarilla para Juan Camilo Saiz, defensor del 'Gallo Norteño' que echó a perder todo el trabajo que venían haciendo sus compañeros a lo largo del compromiso.

De inmediato, Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal, tomó el esférico y lo puso en el punto penal para poco después clavarla al ángulo con un remate colocado. El tanto celebró la euforia de todos los celestes debido a que se encontraban con un hombre menos producto la expulsión de Luis Iberico, por lo que esta anotación les dio la calma que necesitaban.

Ahora, el cuadro de Paulo Autuori se prepara para el duelo de vuelta que se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao, ya que el Nacional se encuentra inoperable y el Alberto Gallardo no cuenta con las garantías para recibir el encuentro de Copa Libertadores. Si avanzan, los del Rímac lucharán en la Fase 3 ante el vencedor de la llave entre Carabobo y Huachipato de Chile.

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo: fecha hora y canal del partido de vuelta

Sporting Cristal recibirá a 2 de Mayo el próximo martes 24 de febrero desde las 19.30 horas de Perú por la vuelta de la Copa Libertadores, con el objetivo de clasificar a la Fase 3 y posteriormente a la Fase de Grupos. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica, así como vía Disney Plus totalmente online si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.