Terrible blooper del arquero de 2 de Mayo que terminó en gol de Sporting Cristal para el 2-2

¡Para no creerlo! Restaban minutos para finalizar el partido, Sporting Cristal buscaba el empate por todos los lados. Martín Távara lanzó el balón al área, el arquero de 2 de Mayo, Angel Martinez, no pudo agarrar el esférico y terminó anotando el 2-2.

El portero intentó agarrar el balón, pero se estorbó con su compañero y el balón se le escapó de las manos, pasando entre sus piernas. Martínez se molestó y pateó el travesaño.

Con el 2-2 en el marcador, el partido llegó a su final. Sporting Cristal, con 10 hombres, se planteó bien y anuló los espacios para que 2 de Mayo pudiera realizar sus jugadas ofensivas. Esto obligó a los paraguayos a apelar a los balones largos para llegar al área celeste.

Para el compromiso de vuelta, ambos equipos van a exponer sus principales estrategias para llevarse la serie y clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El duelo será en el Estadio Miguel Grau del Callao, el martes 24 de febrero.