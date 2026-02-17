- Hoy:
Terrible blooper del arquero de 2 de Mayo que terminó en gol de Sporting Cristal para el 2-2
El arquero de 2 de Mayo cometió terrible blooper que le permitió a Sporting Cristal igualar el marcador. Martín Távara lanzó el balón al área.
¡Para no creerlo! Restaban minutos para finalizar el partido, Sporting Cristal buscaba el empate por todos los lados. Martín Távara lanzó el balón al área, el arquero de 2 de Mayo, Angel Martinez, no pudo agarrar el esférico y terminó anotando el 2-2.
El portero intentó agarrar el balón, pero se estorbó con su compañero y el balón se le escapó de las manos, pasando entre sus piernas. Martínez se molestó y pateó el travesaño.
Con el 2-2 en el marcador, el partido llegó a su final. Sporting Cristal, con 10 hombres, se planteó bien y anuló los espacios para que 2 de Mayo pudiera realizar sus jugadas ofensivas. Esto obligó a los paraguayos a apelar a los balones largos para llegar al área celeste.
Para el compromiso de vuelta, ambos equipos van a exponer sus principales estrategias para llevarse la serie y clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El duelo será en el Estadio Miguel Grau del Callao, el martes 24 de febrero.
