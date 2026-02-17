0
Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores

Golazo de Cáceres y autogol de Cristiano para el 2-1 parcial de 2 de Mayo sobre Cristal - VIDEO

Fernando Cáceres igualó y rápidamente Cristiano se hizo autogol para que 2 de Mayo derrote parcialmente 2-1 a Sporting Cristal por la Copa Libertadores.

2 de Mayo marcó dos goles en 5 minutos.
2 de Mayo marcó dos goles en 5 minutos. | Foto: Composición Líbero.
En cuestión de minutos, 2 de Mayo paspo de ir perdiendo el partido en el Estadio Río Parapití de Paraguay a ganarlo parcialmente por 2-1. Los locales empataron a Sporting Cristal con gol de Fernando Cáceres y poco después Cristiano da Silva marcó un autogol totalmente insólito que desató la euforia de todos los hinchas en Pedro Juan Caballero.

Yoshimar Yotún marcó el 1-0 de Cristal.

PUEDES VER: ¡El capitán! Yoshimar Yotún agarró el balón y de penal marcó el 1-0 de Sporting Cristal

Pese a que los celestes empezaron ganando la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 gracias a un penal bien ejecutado por Yoshimar Yotún, el 'Gallo Norteño' igualó las acciones en el minuto 83' con un potente cabezazo de Fernando Cáceres que fue imposible de atajar para Diego Enríquez. Con esta anotación los paraguayos subieron su ánimo inmediatamente y se plasmó en el campo.

Inmediatamente después del empate, a los 84' nada más, 2 de Mayo se lanzó al ataque y un centro, que parecía no tener peligro, se le enredó entre las piernas al brasileño Cristiano da Silva y la terminó mandando dentro de su propio arco de una forma totalmente peculiar. Con ello Sporting Cristal pensó que se le venía la noche porque encima permanecía con un hombre menos por la expulsión de Luis Iberico en la primera mitad.

NOTA EN DESARROLLO...

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

