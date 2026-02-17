Golazo de Cáceres y autogol de Cristiano para el 2-1 parcial de 2 de Mayo sobre Cristal - VIDEO

En cuestión de minutos, 2 de Mayo paspo de ir perdiendo el partido en el Estadio Río Parapití de Paraguay a ganarlo parcialmente por 2-1. Los locales empataron a Sporting Cristal con gol de Fernando Cáceres y poco después Cristiano da Silva marcó un autogol totalmente insólito que desató la euforia de todos los hinchas en Pedro Juan Caballero.

Pese a que los celestes empezaron ganando la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 gracias a un penal bien ejecutado por Yoshimar Yotún, el 'Gallo Norteño' igualó las acciones en el minuto 83' con un potente cabezazo de Fernando Cáceres que fue imposible de atajar para Diego Enríquez. Con esta anotación los paraguayos subieron su ánimo inmediatamente y se plasmó en el campo.

Inmediatamente después del empate, a los 84' nada más, 2 de Mayo se lanzó al ataque y un centro, que parecía no tener peligro, se le enredó entre las piernas al brasileño Cristiano da Silva y la terminó mandando dentro de su propio arco de una forma totalmente peculiar. Con ello Sporting Cristal pensó que se le venía la noche porque encima permanecía con un hombre menos por la expulsión de Luis Iberico en la primera mitad.

