El mensaje de Alianza Lima en medio de las fuertes críticas de la hinchada: "No..."

En medio de todas las críticas que viene recibiendo Alianza Lima tras la eliminación de la Copa Libertadores y posterior empate a cero con Alianza Atlético por la fecha 3 de la Liga 1 2026. Los blanquiazules mandaron un mensaje a través de sus redes sociales y este ha causado diversas reacciones entre sus numerosos hinchas alrededor del globo terráqueo. ¿Qué pasó?

Como sabemos, todo el plantel de La Victoria viene recibiendo comentarios negativos por los recientes resultados y esto incluye al comando técnico a cargo de Pablo Guede. El entrenador ha sido fuertemente cuestionado por las diversas alineaciones que ha ido mandando al terreno de juego, ya que hasta el momento no ha encontrado una formación oficial y ha experimentado en algunas ocasiones. En ese sentido, desde Matute decidieron pronunciarse.

"El trabajo no para", publicó Alianza Lima en su cuenta oficial de 'X' y acompañó el post con imágenes de varios jugadores trabajando previo a su próximo partido. En las fotografías se observan a varios elementos del club como Mateo Antoni, Luis Advíncula, Federico Girotti, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, y Gaspar Gentille. Es decir, los íntimos dejaron en claro a su hinchada que seguirán preparándose para los siguientes desafíos deportivos.

El post de Alianza Lima.

De esta forma, el cuadro blanquiazul sigue ejercitándose de la mano de Pablo Guede y su desafío más cercano será el partido ante Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva este viernes 20 de febrero. Los de La Victoria están obligados a ganar para no alejarse de los primeros puestos del Torneo Apertura y así poder salir campeones de la Liga 1 luego de tres temporadas.

Alianza Lima vs. Sport Boys: hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys por la fecha número 3 del Torneo Apertura se llevará a cabo desde las 20.00 horas locales este viernes, en Matute, y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online si cuentas con una suscripción a Movistar Play.