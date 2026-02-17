Javier Rabanal planea cambiar la formación 3-5-2 en Universitario y sorprende a hinchas

Pese a que no es líder del Torneo Apertura, Universitario de Deportes sigue demostrando un buen rendimiento y es firme candidato para salir campeón de la Liga 1 por cuarta vez consecutiva. En ese sentido, Javier Rabanal sorprendió junto a todos su comando técnico debido a que planean cambiar la alineación que viene usando el cuadro crema desde el 2023, esto por un motivo totalmente contundente.

Los merengues tanto con Jorge Fossati como Fabián Bustos usaron la formación 3-5-2 con tres defensores en el fondo y carrileros por las bandas, y hasta el momento le ha dado frutos debido a que son tricampeones del fútbol peruano y están en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. No obstante, el director técnico y su equipo tiene en mente hacer una ligera modificación.

Según pudo conocer Líbero, Javier Rabanal y su CT quieren cambiar la mencionada formación en la Liga 1 con el objetivo de dosificar rendimientos y cambiar la estrategia. Esta es una medida sumamente arriesgada debido a que el plantel de Universitario se encuentra totalmente acostumbrado a la anterior alineación, y podría afectar seriamente su buen nivel dentro del campo.

Universitario viene de vencer 2-1 a Cienciano.

Recordemos que incluso el próximo compromiso del Torneo Apertura 2026 será muy complicado para la 'U' debido a que le corresponde enfrentarse con Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac. Por ello, no se sabe aún si el entrenador de los cremas planea cambiar el 3-5-2 para este trascendental encuentro o para el siguiente en el Estadio Monumental.

Universitario vs. Sporting Cristal: fecha, hora y dónde ver

El partido entre ambos clubes se llevará a cabo este sábado 21 de febrero desde las 16.00 horas de Perú y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV para el territorio nacional, y también podrás verlo online si tienes cuenta en Movistar Play. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto totalmente gratis mediante el diario Líbero, con todas las incidencias y videos de los goles.