Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY por Copa Libertadores 2026

Javier Rabanal planea cambiar la formación 3-5-2 en Universitario y sorprende a hinchas

El DT de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, quiere cambiar la tradicional formación del plantel para la Liga 1 por un fuerte motivo.

Francisco Esteves
Javier Rabanal sorprendió con decisión.
Javier Rabanal sorprendió con decisión. | Foto: Universitario - X.
Pese a que no es líder del Torneo Apertura, Universitario de Deportes sigue demostrando un buen rendimiento y es firme candidato para salir campeón de la Liga 1 por cuarta vez consecutiva. En ese sentido, Javier Rabanal sorprendió junto a todos su comando técnico debido a que planean cambiar la alineación que viene usando el cuadro crema desde el 2023, esto por un motivo totalmente contundente.

PUEDES VER: Álex Valera no calló y dejó contundente comentario sobre Paolo Guerrero: "Es un..."

Los merengues tanto con Jorge Fossati como Fabián Bustos usaron la formación 3-5-2 con tres defensores en el fondo y carrileros por las bandas, y hasta el momento le ha dado frutos debido a que son tricampeones del fútbol peruano y están en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. No obstante, el director técnico y su equipo tiene en mente hacer una ligera modificación.

Según pudo conocer Líbero, Javier Rabanal y su CT quieren cambiar la mencionada formación en la Liga 1 con el objetivo de dosificar rendimientos y cambiar la estrategia. Esta es una medida sumamente arriesgada debido a que el plantel de Universitario se encuentra totalmente acostumbrado a la anterior alineación, y podría afectar seriamente su buen nivel dentro del campo.

Universitario

Universitario viene de vencer 2-1 a Cienciano.

Recordemos que incluso el próximo compromiso del Torneo Apertura 2026 será muy complicado para la 'U' debido a que le corresponde enfrentarse con Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac. Por ello, no se sabe aún si el entrenador de los cremas planea cambiar el 3-5-2 para este trascendental encuentro o para el siguiente en el Estadio Monumental.

Universitario vs. Sporting Cristal: fecha, hora y dónde ver

El partido entre ambos clubes se llevará a cabo este sábado 21 de febrero desde las 16.00 horas de Perú y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV para el territorio nacional, y también podrás verlo online si tienes cuenta en Movistar Play. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto totalmente gratis mediante el diario Líbero, con todas las incidencias y videos de los goles.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

