Universitario calificó firme a campeón de Alianza Lima: "Carácter y..."

Uno de los principales candidatos a llevarse el título de la Liga 1 2026 es Universitario de Deportes, que apunta a salir tetracampeón del fútbol peruano de la mano de Javier Rabanal. En ese sentido, el cuadro merengue sorprendió en sus redes sociales al destacar a un elemento que salió campeón con el clásico rival, Alianza Lima, e incluso mencionó cuáles son sus cualidades en el campo.

A través de su cuenta oficial de 'X', la 'U' decidió dejar un mensaje sobre conocido elemento que sabe muy bien lo que es ser monarca del balompié nacional, ya que lo ha conseguido en varias ocasiones. Este jugador incluso forma parte de la selección peruana y es muy querido por la hinchada crema, pese a que tuvo pasado blanquiazul. Nos referimos a Jairo Concha.

"Carácter y determinación", precisó Universitario de Deportes en sus redes sociales, destacando a algunos de sus futbolistas. Entre ellos aparecen dos ex Alianza Lima como lo son Aldo Corzo y Jairo Concha, aunque únicamente el segundo logró salir campeón con los íntimos. Sucedió en tanto en la Liga 1 del 2021 como 2022, ya que en su tercera final terminó perdiéndola precisamente ante la 'U'.

Jairo Concha fue elogiado en Universitario.

En tienda crema, el mediocampista de la selección peruana ha logrado salir también bicampeón y ahora lucha por su tercer título al hilo, mismo que significará el tetracampeonato de los merengues. El volante es una pieza clave del club, por lo que decidieron halagarlo con el mencionado comentario junto a una fotografía suya entrenando para el próximo duelo del Torneo Apertura 2026.

¿Cuál es el valor de Jairo Concha?

Actualmente, Jairo Concha tiene un valor de 1.60 millones de euros en el mercado de transferencias y es la mayor cotización que ha tenido el mediocampista nacional en toda su carrera profesional. Desde que inició en San Martín, su precio no ha hecho más que subir tanto cuando estuvo en Alianza Lima como ahora que se encuentra en Universitario.