¿Qué pasó? Se reveleraron nuevos detalles de la recuperación de Pavez en Alianza Lima

Estaban Pavez lamentó lesionarse después de muchos años y justo le pasó en el momento de su debut con Alianza Lima. Estuvo con hielo en la zona afectada y hasta volvió de Paraguay no caminando con normalidad. Ahora hay detalles de su estado y no son malas noticias, el equipo blanquiazul está cerca de recuperar a un jugador.

"La recuperación de Esteban Pavez viene siendo positiva y esta semana ya iniciará trabajos con balón. Sí, el avance continúa a buen ritmo. De mantenerse así, se espera que la próxima semana ya entrene con el plantel de Alianza Lima", reveló el periodista Gerson Cuba. Sí, el volante chileno estaría cerca de volver a las convocatorias y podría ser parte del once titular.

Esteban Pavez está cerca del regreso en Alianza | Gerson Cuba

A pesar de ser muy criticado por la hinchada de su exequipo Colo Colo, Esteban Pavez es un jugador con mucha jerarquía y que puede aportar mucho a Alianza Lima. Pablo Guede fue el encargado de pedirlo, así que lo más probable es que cuando vuelva sume minutos. Lo que preocupa es si se va el DT, puede terminar afectando al chileno y terminando sin sitio.

Próximo partido de Alianza Lima

El partido entre ambos equipos esta programado para este viernes 20 de febrero a partir de las 20:00 horas (hora de Perú). Matute lucirá un lleno total y parece que habrá presencia de hinchada visitante. Alianza Lima saldrá al campo con su mejor once titular, ya no disputan torneo internacional y van por todo para ganar la Liga 1.

Alianza Lima mantiene una gran racha de victoria enfrentando a Sport Boys de local, este será un factor importante para tomar en cuenta y que impulsaría la victoria. Para este partido Esteban Pavez está descartado.