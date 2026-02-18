Periodista paraguayo explota en vivo tras empate de Sporting Cristal y 2 de Mayo: "Para el olvido"

La prensa paraguaya no ha callado ante el empate de Sporting Cristal contra 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Justamente, un noticiero deportivo inició el día informando cómo se llevó a cabo el 2-2, expresando su malestar en vivo para toda su audiencia.

Se trata del programa "NPY Deportes", en el que arrancaron el bloque deportivo con el empate a dos entre el combinado del 'Gallo Norteño' y los celestes. Con unas firmes palabras como "Para el olvido", este periodista arrancó su exposición para indicar que no fue un gran juego del conjunto paraguayo.

Se sabe que había mucha expectativa por ver el rendimiento de 2 de Mayo ante Sporting Cristal, luego de dejar fuera a Alianza Lima en Matute. Sin embargo, el juego se dio de manera distinta y ahora tendrán que viajar a la capital limeña para remontar la llave en el Estadio Miguel Grau.

"Vamos a hablar del partido de 2 de Mayo, que jugó anoche un partido para el olvido. Realmente jugó mal el 2 de Mayo. De hecho, el gol del empate de Cristal vino de un error defensivo, desatención de Saiz con su arquero Martínez. De todas maneras, el empate es un resultado positivo de cara a la revancha en Lima. Un partido muy difícil, se le complicó mucho al 2 de Mayo. Estaba para ganar", informó el periodista paraguayo.

(VIDEO: NPY Paraguay)

Fuera de ello, destacan la presencia de los hinchas en el Estadio Río Parapití, quienes estuvieron alentando a lo largo de los 90 minutos para soñar con una victoria en casa que les permita afrontar con más confianza la vuelta ante los 'rimenses'.

Próximo partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo

El partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 se juega el próximo martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao. Todo inicia a partir de las 19:30 horas locales (00:30 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.