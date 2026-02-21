- Hoy:
Universitario empató 1-1 con Sporting Cristal y causa dudas en momento clave de la temporada
Universitario de Deportes no pudo ante Sporting Cristal y ambos clubes igualaron 1-1, generando dudas en sus respectivas hinchadas.
¡Sorpresa! Los hinchas de la 'U' están obsesionados con lograr el tetracampeonato de la Liga 1 y para ello deben hacerse primero con el Torneo Apertura 2026. Sin embargo, por estar únicamente centrado en ello muchos no se percataron que Universitario de Deportes terminó empatando 1-1 con Sporting Cristal, resultado que generó dudas en ambos bandos.
Previo al encuentro entre las escuadras de Paulo Autuori con Javier Rabanal en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac, las divisiones menores de los dos clubes se enfrentaron en varios partidos divididos en categorías. En estos encuentros amistosos se dieron todo tipo de marcadores y uno de ellos fue el que terminó igualado con un gol para cada club.
"Sin descanso. Postales de los amistosos de preparación de nuestras divisiones menores ante Sporting Cristal", precisó Universitario de Deportes mediante su cuenta oficial de 'X', destacando la serie de encuentros que tuvieron ambas instituciones deportivas previo al duelo entre los planteles principales por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Los amistosos de Universitario.
La mayoría de partidos terminaron con resultado favorable para la 'U', ya que ganó 4 de ellos, empató 1 y perdió también apenas 1. Es decir, hubo saldo favorable para el conjunto merengue y sus divisiones menores que serán el futuro de la institución estudiantil y también del fútbol peruano.
Resultados de Universitario vs. Sporting Cristal
Estos fueron los marcadores:
- Universitario 1-0 Sporting Cristal | Categoría 2008
- Universitario 1-0 Sporting Cristal | Categoría 2009
- Universitario 2-1 Sporting Cristal | Categoría 2010
- Universitario 3-2 Sporting Cristal | Categoría 2011
- Universitario 2-3 Sporting Cristal | Categoría 2012
- Universitario 1-1 Sporting Cristal | Categoría 2013
