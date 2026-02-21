Dejó Universitario y remeció el mercado fichando por destacado club nacional: "Juventud y garra"

Universitario de Deportes tiene la obligación de coronarse con el título de la Liga 1 2026 y así desatar la algarabía de sus hinchas con el tetracampeonato nacional. Por ello, la directiva realizó múltiples fichajes para aumentar sus opciones. Sin embargo, un talentoso jugador acaba de dejar a los cremas tras ser anunciado en un importante club del fútbol peruano.

PUEDES VER: Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a campeón de la MLS

Dejó Universitario y remeció el mercado fichando por destacado club nacional

Con Javier Rabanal al mando, los hinchas esperaban que el club le de rodaje a sus canteranos más prometedores y poder empezar a exportar jugadores hacia el extranjero. No obstante, la dirección deportiva ha venido dándole salidas varios ante la falta de oportunidades, este fue el caso del defensa Pirlo Oba Rodríguez, quien acaba de dejar las filas de Universitario.

El joven jugador fue uno de los más destacados del último Torneo Sub-18, por lo que se esperaba que de el salto al primer equipo. Sin embargo, acaba de ser anunciado por todo lo alto como nuevo refuerzo de Deportivo Llacuabamba. El cuadro de provincia destacó las características del defensa en su pronunciamiento.

Pirlo Oba dejó Universitario y fue anunciado con Deportivo Llacuabamba para la Liga 2.

"¡Juventud y garra! Damos la bienvenida oficial a Pirlo Oba, nuestro nuevo refuerzo para la zaga central. Llega procedente de Universitario de Deportes para imponer respeto, garra y jerarquía en cada cruce. Pirlo ya es parte del sueño celeste. ¡Con todo por el objetivo!", fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales.

Ahora, con la camiseta del cuadro de provincia, Oba Rodríguez buscará destacar y convertirse en una de las figura de Llacuabamba, con el firme objetivo de conseguir el título de la Liga 2 y así volver a la élite. Cabe señalar que el futbolista aún mantiene contrato con los cremas hasta 2027.

Pirlo Oba fue convocado con la selección peruana

Al ser considerado como una de las grandes promesas de su generación, no es de extrañar que Pirlo Oba sea seguido de cerca por el área de scouting de la selección peruana. Por ello, durante la temporada 2024, fue llamado para integrar los microciclos de la categoría Sub-20 de la 'Bicolor'.