Pablo Guede reveló que dentro del mismo Alianza Lima hay gente mala: "Quieren hacer daño"
El DT de Alianza Lima, Pablo Guede, reveló que desde adentro del mismo club existen malas vibras que quieren el fracaso de los blanquiazules en la Liga 1 2026.
Luego de dos partidos sin conocer la victoria, ya que empataron con 2 de Mayo y Alianza Atlético, Alianza Lima volvió al triunfo y lo hizo por 1-0 sobre Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva. Post partido, Pablo Guede salió a declarar en conferencia de prensa y sorprendió asegurando que dentro del mismo club hay quienes buscan el mal para la escuadra blanquiazul, generando todo tipo de comentarios.
Como sabemos, previo al compromiso se había informado que si los íntimos no vencían en Matute el entrenador argentino iba a ser destituido de su puesto, pero gracias al resultado seguirá al mando del plantel por un tiempo más. Eso sí, pese a que ganaron, los aficionados siguen incómodos con el estratega por la eliminación de la Copa Libertadores.
Por tal motivo, Pablo Guede estalló en conferencia de prensa y no tuvo filtro para responder qué cree que está sucediendo en Alianza Lima. "Hay dos posibilidades. La primera es que adentro del club quieren hacerle daño al equipo porque es lo más fácil para desestabilizar un proyecto. Y la segunda es que cada vez nos ven más fuertes y saben que podemos campeonar. Y eso no le gusta a algunos", indicó el director técnico.
De esta forma, el mismo entrenador blanquiazul cree que dentro del mismo club hay quienes están buscando el fracaso institucional esta temporada. Recordemos que sin competencia internacional ahora los de Matut eestán totalmente obligados a salir campeones de la Liga 1 2026, y para ello el primer paso es hacerse con el título del Torneo Apertura.
Pablo Guede se molestó con periodista
Al entrenador le preguntaron por su planteamiento y el hecho de que algunos futbolistas no hayan tenido minutos, por lo que reaccionó totalmente molesto con la prensa y no dudó en decir de todo. Recordemos que Federico Girotti no jugó y eso causó muchas dudas debido a que se trata de su elemento más caro en el mercado de pases.
"¿Por qué no me preguntas por qué tenemos 10 puntos sobre 12? Cuantas más veces siguen repitiendo una cosa, termina siendo verdad. Estaría bueno que me preguntes sobre lo bueno, no sé si por maldad o por desestabilizar. 'Jugando mal, el equipo no me entiende, quedamos eliminados con un penal'. (Sobre la Copa Libertadores) ¿Quién salió figura? El arquero. Con un penal polémico, no dije nada porque eso son excusas", indicó.
