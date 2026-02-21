- Hoy:
Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima y salió campeón de importante torneo
Universitario de Deportes no deja de sorprender y ahora salió campeón de un importante certamen tras vencer a Alianza Lima en un gran partido que terminó 2-1.
Universitario de Deportes continúa en su búsqueda incansable de lograr su cuarto título consecutivo en el fútbol peruano en la Liga 1 2026. Sin embargo, no descuida sus otras categorías, como el caso de la Sub-12, que consiguió vencer a Alianza Lima y se coronó campeona de la Conmebol Liga Evolución Futsal Femenino.
La Sub-12 de Universitario venció 2-1 a su similar Alianza para clasificar a la gran final de la categoría de 12 años de la Conmebol Liga Evolución Futsal Femenino.
Y de la misma forma, el conjunto merengue logró vencer a Pep Sport en el Complejo Apolo por 2-1 y se coronaron campeonas del torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.
En reconocimiento a sus logros, el equipo femenino Sub-12 de Universitario de Deportes ha avanzado a la Fase 1 y competirá en la Fase 2 en Río de Janeiro, Brasil.
La Sub-12 de Universitario Femenino salió campeón de la CONMEBOL Liga Evolución Sub-12 Futsal Femenino.
¿Qué es la CONMEBOL Liga Evolución Sub-12 Futsal Femenino?
La CONMEBOL Liga Evolución Sub-12 Futsal Femenino es una competencia deportiva que brinda espacios educativos y recreativos que fortalecen el desarrollo integral de las competidoras.
Este certamen comienza en una etapa nacional llamada Fase 1, y luego el ganador clasifica a la Fase 2, que se disputa entre distintos equipos de Sudamérica, consolidando una experiencia competitiva y formativa para las futuras generaciones de futsal femenino.
