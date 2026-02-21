0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura

Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima y salió campeón de importante torneo

Universitario de Deportes no deja de sorprender y ahora salió campeón de un importante certamen tras vencer a Alianza Lima en un gran partido que terminó 2-1.

Luis Blancas
Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima y salió campeón de importante torneo
Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima y salió campeón de importante torneo | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes continúa en su búsqueda incansable de lograr su cuarto título consecutivo en el fútbol peruano en la Liga 1 2026. Sin embargo, no descuida sus otras categorías, como el caso de la Sub-12, que consiguió vencer a Alianza Lima y se coronó campeona de la Conmebol Liga Evolución Futsal Femenino.

Universitario ganó 3-1 y se coronó campeón de importante torneo internacional

PUEDES VER: Universitario ganó 3-1, salió campeón y desató la algarabía a la hinchada merengue

Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima y se coronó campeón de importante torneo CONMEBOL

La Sub-12 de Universitario venció 2-1 a su similar Alianza para clasificar a la gran final de la categoría de 12 años de la Conmebol Liga Evolución Futsal Femenino.

Video: Bicolor+

Y de la misma forma, el conjunto merengue logró vencer a Pep Sport en el Complejo Apolo por 2-1 y se coronaron campeonas del torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Video: Bicolor+

En reconocimiento a sus logros, el equipo femenino Sub-12 de Universitario de Deportes ha avanzado a la Fase 1 y competirá en la Fase 2 en Río de Janeiro, Brasil.

universitario campeon sub 12

La Sub-12 de Universitario Femenino salió campeón de la CONMEBOL Liga Evolución Sub-12 Futsal Femenino.

¿Qué es la CONMEBOL Liga Evolución Sub-12 Futsal Femenino?

La CONMEBOL Liga Evolución Sub-12 Futsal Femenino es una competencia deportiva que brinda espacios educativos y recreativos que fortalecen el desarrollo integral de las competidoras.

Este certamen comienza en una etapa nacional llamada Fase 1, y luego el ganador clasifica a la Fase 2, que se disputa entre distintos equipos de Sudamérica, consolidando una experiencia competitiva y formativa para las futuras generaciones de futsal femenino.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Javier Rabanal señaló al culpable del empate de Universitario ante Cristal: "El..."

  2. Hernán Barcos anotó hat-trick para FC Cajamarca ante Melgar y es el máximo goleador de la Liga 1

  3. Universitario ganó 3-1, salió campeón y desató la algarabía a la hinchada merengue

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano