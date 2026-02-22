Mano Menezes llegará al Perú y filtran severa medida que tomó con la Bicolor: "Elección"

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció por todo la alto la incorporación de Mano Menezes como nuevo director técnico de la selección nacional. El estratega brasileño fue presentado en la capital y luego retornó a su país natal para ajustar ciertos aspectos personales. Ahora, el DT se unirá a la Videna e iniciará el proceso hacia la clasificación al Mundial 2030.

En medio de ello, se ha podido conocer las severas medidas que tomará el estratega de 63 años cuando arribe al Perú. De hecho, se tiene programado que Mano Menezes llegará a nuestro país el próximo lunes 23 de febrero, en el que ya anunció sus primeras labores junto a la FPF.

Mano Menezes y sus palabras tras ser presentado como DT de la selección peruana.

Una de las decisiones que ejecutará Menezes es la designación de un asistente técnico y preparador de arqueros. La idea es tener a todo el comando técnico completo y así dividirse responsabilidades para iniciar el camino hacia la próxima Copa del Mundo. Evidentemente, la mirada estará en los amistosos de marzo, pero el resultado final se verá para la campaña 2030.

Del mismo modo, se estima que el técnico brasileño visite a los clubes profesionales de la Liga 1, así como asistir a algunos compromisos de Primera División. Adicionalmente, se planea viajes para conversar con jugadores peruanos que militan en el exterior, así como ultimar detalles para los amistosos internacionales de fecha FIFA como ante Senegal.

"Mañana (lunes 23 de febrero) llegará al país Mano Menezes y, junto a la Dirección General de Fútbol de la FPF, coordinará la planificación de visitas a clubes, partidos de la Liga 1, jugadores que militan en el extranjero y definir los amistosos programados para el presente año. Además, se analizará la elección del asistente técnico y del preparador de arqueros peruanos.", informó el periodista Gustavo Peralta.

¿Cuándo juega Perú vs Senegal?

Se confirmó que el partido amistoso entre Perú vs Senegal se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo en el Stade de France. Todo iniciará a las 11:00 hora peruana (16:00 horas GMT, 17:00 horas de Francia). De momento, no se ha revelado los canales oficiales que transmitirán estos 90 minutos.