Figura de Universitario anunció alarmante confesión: "No estoy al 100% y tampoco lo estaré"

"No estoy al 100% y creo que tampoco lo estaré hasta finalizar el campeonato. Mi situación es un poco complicada, en sí tengo que operarme, pero mi decisión fue hacerlo al final del torneo. Siempre voy a tener una pequeña traba en el tobillo, no voy a tener tanta facilidad de moverme. Estamos haciendo malabares y magia para poder aportar al equipo, porque no me quiero perder el campeonato", expresó Mirian Patiño.