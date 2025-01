Fabián Bustos dejó contundente mensaje sobre el plantel de la 'U': "Conforme y contento"

Asimismo, se le preguntó sobre los rumores de la llegada del mediocampista ecuatoriano José Carabalí. "Nosotros hablamos de los jugadores que están acá, los jugadores que hemos llamado son los que están acá. Entonces, yo creo que me han preguntado alguno de ustedes en redes (sociales), alguno de ustedes en mensajes más de 50 jugadores me han preguntado. Y eso es por lo que es la 'U'... Hay un montón de nombres que han aparecido pero no sé de dónde lo sacan", expresó.