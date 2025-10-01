Universitario y las 3 duras bajas que sufrirá para partido ante Alianza Atlético en Trujillo

Universitario de Deportes quiere seguir con su racha de triunfos cuando se mida ante Alianza Atlético de Sullana por la jornada 12 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Mansiche de Trujillo. Los cremas quieren estar mucho más cerca de quedarse con el título de la segunda parte del campeonato local, sin embargo, para este cotejo, los de Jorge Fossati tendrán algunas bajas.

Bajas de Universitario para enfrentar a Alianza Atlético

De acuerdo a la información que brindó el periodista de 'L1 MAX', Gustavo Peralta, el conjunto estudiantil no llegará completo frente a los 'Churres', ya que sufrirán con las ausencias de Paolo Reyna, Horacio Calcaterra y el volante chileno Rodrigo Ureña.

Paolo Reyna será baja ante Alianza Atlético en Trujillo

El lateral con pasado en Melgar sufrió de una fractura del tabique nasal en el duelo contra Cusco FC. Por ese motivo, deberá tener un tiempo de recuperación aproximado de 15 días.

En tanto, el mediocampista Horacio Calcaterra, aún no supera sus molestias físicas, por lo que tendrá que perderse este importante encuentro en la ciudad de Trujillo.

De otro lado, como se recuerda, el 'Pitbull', está suspendido por la Comisión Disciplinaria de la FPF tras el clásico ante Alianza Lima, y aún le restan fechas de sanción. Se espera que su vuelta sea para el cotejo frente a Ayacucho FC en la jornada 15 del Clausura 2025.