Fossati deja tajante respuesta sobre victoria de la 'U' que lo acercá al 'tri': "Un triunfo..."

Universitario de Deportes está cada vez más cerca de alcanzar la gloria en el Torneo Clausura 2025 y que lo consagre, finalmente, como el tricampeón del fútbol peruano. Los dirigidos por Jorge Fossati lograron un importante triunfo de visita ante Alianza Atlético y el técnico ya se encuentran pensando en lo que será el próximo partido del club merengue.

En Universitario de Deportes en lo único que se piensa es en lograr el objetivo de la temporada y es coronarse como campeones. Para esto, deben seguir sumando puntos y no tener tropezones en las próximas fechas del torneo local. La victoria de visita ante Alianza Atlético fue un importante paso para los dirigidos por Jorge Fossati.

Fossati piensa en el próximo rival de Universitario para lograr el 'tri'

Tras haber superado con contundencia a Alianza Atlético, Universitario de Deportes buscará seguir con la racha de victorias ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. En ese sentido, Jorge Fossati destacó a su reciente rival, pero también reveló que todo el plantel está enfocado en el siguiente reto.

"Un triunfo que se logra ante un equipo complicado, con esfuerzo y capacidad. Feliz, muy feliz por la hinchada de Universitario, dimos otro paso más y ahora el domingo, tratando de dar lo mejor", señaló el DT que tantas alegrías le ha dado al club merengue en los últimos años.

(VIDEO: JaxLatinMedia)

Tras su enfrentamiento contra Juan Pablo II, Universitario de Deportes tendrá el gran reto de visitar a Sporting Cristal el miércoles 15 de octubre en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025. Los cremas buscan seguir encaminados al tricampeonato para cerrar el año de la mejor manera.