Cienciano mandó picante mensaje a Alianza Lima tras victoria en Cusco

Por la fecha número 11 del Torneo Clausura 2025, Cienciano derrotó 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y prácticamente lo dejó eliminado de la lucha por el título de la Liga 1. Tras la victoria en Cusco, el 'Papá' sorprendió en redes sociales dejándole un picante mensaje a los blanquiazules que generó una enorme cantidad de comentarios.

PUEDES VER: Los 3 clubes a los que Alianza Lima no le pudo ganar en el Apertura ni en el Torneo Clausura

Así como lees, el cuadro imperial se burló de los íntimos tras vencerlos en casa, sobre todo porque había muchos condimentos en la previa del encuentro, sobre todo para los cusqueños. Y es que muchos aficionados tenían incomodidad hacia Gaspar Gentile y Josué Estrada debido a que dejaron la institución a mediados de temporada para mudarse a Matute, sin mencionar que destacaron ser el único campeón internacional del Perú tras la eliminación de los victorianos de la Copa Sudamericana.

Con lo anterior mencionado, ahora Cienciano dejó en redes sociales la imagen de un burro enfurecido ante un gallo negro triste y derrotado. Recordemos que ambos animales son las respectivas mascotas de cada club, por lo que los cusqueños destacaron de esta manera burlesca su triunfo sobre Alianza Lima en el Garcilaso de la Vega.

Cienciano se burló así de Alianza Lima.

Recordemos que este año el 'Papá' ha sido superior al cuadro de Matute debido a que en el Torneo Apertura logró vencer 1-0 en el Estadio Alejandro Villanueva con gol en los descuentos de Christian Cueva, mientras que en el Torneo Clausura se impuso 2-1 con goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes.

¿Cienciano puede salir campeón del Torneo Clausura?

Pese a que derrotó a Alianza Lima, Cienciano marcha en la séptima casilla de la tabla de posiciones con 15 unidades y marcha a 9 puntos de Universitario que es el líder, por lo que tiene pocas probabilidades de alzar el título nacional y está centrado en obtener el cupo a una competición internacional para el próximo año.