0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado tras derrota de Alianza

Mr. Peet dio fuerte calificativo al árbitro Zamora tras la derrota de Alianza Lima: "Eres un..."

El periodista Peter Arévalo no se guardó nada y tuvo duras palabras sobre el árbitro Jonathan Zamora después de la derrota de Alianza Lima ante Cienciano.

Mauricio Ubillus
Peter Arévalo fue muy crítico con la actuación del árbitro Jonathan Zamora en la derrota de Alianza Lima.
Peter Arévalo fue muy crítico con la actuación del árbitro Jonathan Zamora en la derrota de Alianza Lima. | Composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima sufrió una dolorosa derrota por 2-1 a manos de Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, en un encuentro muy polémico por las decisiones arbitrales de Jonathan Zamora. Ni bien sonó el pitido final, Peter Arévalo no tuvo reparos en criticarlo sin piedad al juez del compromiso y calificarlo como un desastre.

"Bien expulsado Zambrano y Castillo, pero hay que decirlo, Jonathan Zamora es un desastre de árbitro. Y lo termina cuando la pelota le queda a Souza. Zamora, hermano, eres un desaste en serio", mencionó Mr. Peet en la transmisión oficial del encuentro en L1 MAX.

Video: L1 MAX

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: tras la derrota de Alianza Lima

  2. Paolo Guerrero dio tajante respuesta cuando le preguntaron por el árbitro Zamora: "Nos..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano