Mr. Peet dio fuerte calificativo al árbitro Zamora tras la derrota de Alianza Lima: "Eres un..."
El periodista Peter Arévalo no se guardó nada y tuvo duras palabras sobre el árbitro Jonathan Zamora después de la derrota de Alianza Lima ante Cienciano.
Alianza Lima sufrió una dolorosa derrota por 2-1 a manos de Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, en un encuentro muy polémico por las decisiones arbitrales de Jonathan Zamora. Ni bien sonó el pitido final, Peter Arévalo no tuvo reparos en criticarlo sin piedad al juez del compromiso y calificarlo como un desastre.
"Bien expulsado Zambrano y Castillo, pero hay que decirlo, Jonathan Zamora es un desastre de árbitro. Y lo termina cuando la pelota le queda a Souza. Zamora, hermano, eres un desaste en serio", mencionó Mr. Peet en la transmisión oficial del encuentro en L1 MAX.
Video: L1 MAX
