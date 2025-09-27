0
U. de Chile tomó radical decisión con figura que le anotó a Alianza Lima: "No volverá"

Tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Sudamericana, U. de Chile tomó una firme medida con respecto a uno de sus jugadores que le marcó a los blanquiazules.

Mauricio Ubillus
Jugador de U. de Chile que le anotó a Alianza Lima recibió una importante noticia del club chileno.
Jugador de U. de Chile que le anotó a Alianza Lima recibió una importante noticia del club chileno. | AFP
U de Chile acabó con el sueño de Alianza Lima de ser campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencerlo 2-1 en Coquimbo por el partido de vuelta de los cuartos de final y eliminarlos de la competición continental. Después del partido, se reveló que el club 'Azul' tomó una firme medida con respecto a un jugador que marcó uno de los goles ante los 'Íntimos'.

Sin lugar a duda, una de las figuras del 'Romántico Viajero' contra los aliancistas fue Javier Altamirano, quien anotó el segundo tanto del compromiso. Justamente, la dirigencia del club universitario tomó la decisión de comprar el 50% del pase del volante chileno al dueño de su transfer, Estudiantes de La Plata, para que siga en el plantel para la temporada 2026, de acuerdo a información del periodista César Luis Merlo.

"La U de Chile hizo uso de la opción de compra del 50% del pase de Javier Altamirano, autor de un gol clave en la clasificación ante Alianza Lima. De esta manera, el delantero no volverá a Estudiantes cuando acabe su préstamo", dio a conocer el citado comunicador argentino mediante una publicación en sus redes sociales.

Javier Altamirano, U de Chile

U de Chile comprará el 50% del pase de Javier Altamirano tras anotarle un gol a Alianza Lima. Foto: X - César Luis Merlo

Javier Altamirano le anotó un golazo a Alianza Lima

El futbolista de 26 años fue muy fundamental en la clasificación de Universidad de Chile a 'semis' de la Sudamericana pues a los 51 minutos del compromiso frente a Alianza Lima, hundió más las esperanzas del elenco victoriano con un remate colocado desde fuera del área que se metió en el ángulo superior izquierdo de la portería defendida por Guillermo Viscarra, poniendo así el 2-0 parcial.

Javier Altamirano: números con U. de Chile este 2025

A inicios de la presente temporada, U. de Chile concretó la llegada de Javier Altamirano en calidad de préstamo, procedente de Estudiantes de La Plata. En lo que va del año, el mediocampista ofensivo se ha ganado un lugar importante en el once titular del DT Gustavo Álvarez, a tal punto de convertirse en una pieza inamovible del estratega argentino.

Hasta el momento, ha disputado 2186 minutos en 34 partidos en todas las competiciones (Liga de Primera, Copa Libertadores, Conmebol Sudamericana y Copa Chile), en los que ha marcado siete tantos y dio dos asistencias.

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

