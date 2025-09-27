¿Sanción? Desde Chile hacen fuerte acusación contra Alianza Lima tras eliminación: "Agresiones..."

La eliminación de Alianza Lima ante la U de Chile en la Copa Sudamericana sigue generando repercusión, sobre todo tras conocerse una trifulca entre ambas delegaciones al finalizar el encuentro. En ese contexto, un medio chileno sorprendió al realizar una fuerte denuncia contra los blanquiazules, la cual podría derivar en una sanción por parte de Conmebol.

El partido de vuelta entre ambas escuadras estuvo cargado de polémica desde el inicio y, tras el pitazo final, el técnico Néstor Gorosito denunció burlas por parte del equipo chileno que derivaron en un fuerte cruce verbal entre ambas delegaciones.

En esa línea, el medio chileno 'Red Gol', citando a la periodista Rocío Ayala, informó que los incidentes habrían comenzado luego de que jugadores de Alianza Lima agredieran al doctor chileno Jorge Cheyre, integrante de la Conmebol encargado del control antidopaje.

Prensa chilena acusó a Alianza Lima de agresiones en el partido ante U de Chile.

"Hubo una agresión antes de las conferencias de prensa al doctor Jorge Cheyre. Algunos dicen que fueron empujones; lo que sí está claro es que lo trataron mal. La agresión fue verbal, pero también nos comentan que hubo empujones", señalaron desde dicho medio.

De acuerdo con la versión de Ayala, los ánimos se caldearon cuando Cheyre intentó verificar si Eryc Castillo estaba en condiciones de volver al campo tras recibir atención médica. “Es ahí cuando comienzan a empujar al doctor y lo sacan del lugar; posteriormente, al finalizar el partido, regresan hacia él para insultarlo”, detalló la periodista.

Alianza Lima podría ser sancionado

Asimismo, 'Red Uno' señaló que estos hechos serán derivados a la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, que se encargará de investigar lo ocurrido y determinar si corresponde aplicar una sanción contra Alianza Lima. Sin embargo, precisaron que, de comprobarse la falta, esta no tendría carácter deportivo, sino que se trataría únicamente de una multa económica.

Néstor Gorosito denunció burlas por parte de U de Chile

Durante la conferencia de prensa, el DT de Alianza Lima confirmó que si hubo un tenso enfrentamiento entre ambas delegaciones y se dio por las provocaciones de parte de un dirigente de la U de Chile.

"Entre los jugadores nada que ver, ni con el cuerpo técnico. Un señor de barba y un flaco alto, no sé si el presidente de la U de Chile. Dijeron: 'váyanse para casita', un desubicado, porque nosotros no dijimos que estuvieron mostrando el c*** en Argentina. Si es un directivo, tiene que apaciguar, no tiene que incentivar a la violencia y no cambiaba nada. En el partido pasaron bien, entonces fue innecesario",