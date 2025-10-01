Revelan que Universitario apunta a delantero extranjero para el 2026: "Han pedido..."

Universitario de Deportes afina detalles para el partido ante Alianza Atlético hoy en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, la directiva crema ya empieza a planificar la próxima temporada, donde buscan armar un plantel competitivo. En ese sentido, se conoció que los cremas buscan firmar a un destacado delantero.

La escuadra merengue ha tenido una destacada campaña en la Liga 1, donde se mantienen como los principales candidatos a lograr el título nacional y conseguir el tricampeonato. No obstante, en el plano internacional fueron eliminados prematuramente en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Universitario busca reforzarse con un delantero extranjero para 2026

Por ello, los hinchas aguardan con expectativa la planificación para la temporada 2026, cuyo gran objetivo será hacer historia a nivel continental. En ese contexto, en la última edición del programa 'Desmarcados', del canal de YouTube Dengache, se revelaron nuevos detalles del proyecto deportivo.

Según informó el periodista Mauricio Loret de Mola, el director deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, ya trabaja en la próxima campaña y uno de sus principales objetivos es fichar un atacante de talla internacional.

Video: Denganche

"Me han dicho que ya están trabajando en el 2026. Han pedido referencias porque van a buscar un centro delantero extranjero para que juegue con Valera. Si se queda Fossati, la idea es mantener el mismo esquema", señaló el comunicador.

En ese sentido, el hombre de prensa fue enfático al indicar que, tras su gran temporada, no se pretende reemplazar a Álex Valera en la ofensiva, sino acompañarlo con un socio de peso internacional. Esto cobra fuerza si se considera el bajo rendimiento que ha mostrado Diego Churín durante el año.

Universitario ya planifica renovaciones para 2026

Con miras a la próxima temporada, Universitario busca asegurar a sus estrellas y uno de los que más impresión ha causado es Jairo Vélez, por lo que ya trabajan para cerrar su fichaje desde la Universidad César Vallejo, según reveló Álvaro Barco.

"Hay una negociación de por medio con la Vallejo por Jairo Vélez, pero es muy diferente cuando se negocia a favor del jugador con un tricampeonato, eso es importante, tenemos la capacidad y la intención, no me queda la menor duda que Jairo va a quedarse con nosotros el próximo año, 100 %", indicó el directivo.