Sporting Cristal retiró imagen de Advíncula que se ubicaba en el Gallardo tras firmar con Alianza
Tras convertirse en jugador de Alianza Lima, el club celeste tomó una drástica decisión con respecto a Luis Advíncula.
Luis Advíncula se convirtió en flamante fichaje de Alianza Lima tras su paso por Boca Juniors en Argentina y jugará la Liga 1 2026. Para los hinchas blanquiazules una gran sorpresa, pero para los de Sporting Cristal fue una decepción total. El jugador que en unos años iba a volver a Perú para ponerse la celeste, terminó firmando con un rival directo.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026
Desde ese entonces parece que los hinchas y el club le han puesto la 'cruz' al lateral derecho. Tanto así que acaban de borrar su imagen de un mural que se encuentra en el Estadio Alberto Gallardo. Luis Advíncula estaba al lado de exfiguras celestes como Carlos Lobatón, Omar Merlo, entre otros campeones. Según el periodista Paul Pérez, esto es para evitar cualquier acto en contra de la instalaciones del estadio.
Luis Advíncula fue borrado de mural de Sporting Cristal | Vía Paul Pérez
Mientras Luis Advíncula estuvo con Alianza Lima en la pretemporada en Uruguay, el equipo de Paulo Autuori se quedó en Perú para preparar su debut oficial. Lo más razonable de esta noticia es que borraron al 'Rayo' para evitar que los hinchas lo hagan por su propia cuenta. Parece que ahora es muy probable que el nuevo lateral blanquiazul no vuelva a jugar en Sporting Cristal.
¿Por qué Alianza y no Cristal?
Según las declaraciones del mismo jugador, en Alianza Lima lo han tratado muy bien y eso habría hecho que termine mudándose a Matute. Otra de las razones de su decisión sería el aspecto económico, ya que Sporting Cristal no estaba dispuesto a pagarle una gran suma a comparación del club que dirige Pablo Guede.
El mismo Luis Advíncula terminó pidiendo su salida de Boca Juniors con tal de volver al fútbol peruano y recibió una respuesta positiva. Además confesó que está cumpliendo el sueño de su padre y su familia. Aunque hizo historia con Sporting Cristal, revelaron que desde niño era hincha de Alianza Lima.
