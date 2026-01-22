Flamante refuerzo de Alianza Lima dio tajante comentario sobre Pablo Guede: "Muy..."

Para esta nueva temporada, Alianza Lima contrató jugadores de calidad para reforzar su plantel y uno de ellos señaló que está con la ilusión intacta de alzar el título. En medio de ello, también indicó que ha quedado sorprendido con la dirección de Pablo Guede, nuevo entrenador del equipo blanquiazul que tuvo su primera victoria ante Colo Colo en la Serie Río de La Plata.

En medio de la delicada situación que se vive en Alianza Lima que implica a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, uno de los fichajes blanquiazul se pronunció para dejar un claro mensaje a la hinchada y también señalar a Pablo Guede.

Fichaje de Alianza Lima dio firme opinión sobre Pablo Guede

Para esta temporada, Alianza Lima ha realizado importantes contrataciones, como la de Pablo Guede, Federico Girotti, entre otros. Dentro del fútbol peruano también hicieron sus respectivos 'jales' y precisamente uno de ellos es Cristian Carbajal, quien jugó en Sport Boys y logró tener actuaciones importantes que llamaron la atención en la institución blanquiazul.

Al ser preguntando sobre cómo es la manera de trabajar de Pablo Guede, Carbajal dijo: "Muy intenso sus entrenamientos". Como se recuerda, al DT argentino se lo conoce por ponerle intensidad al manejo de pelota y enfocarse en las pelotas paradas. Para esta temporada, en Alianza Lima se vería una mejora en este aspecto.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Primero, Alianza Lima tendrá que jugar el partido ante Inter Miami en la 'Noche blanquiazul 2026' que se jugará en Matute y luego ante SPort Huancayo en el inicio de la Liga 1. El encuentro ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores se jugará el 4 de febrero desde las 19:30 horas en Perú