Joao Grimaldo y la imponente publicación tras quedar fuera de la Conference League por Sparta Praga

Una de las noticias que sorprendió en el entorno peruano fue con respecto a Joao Grimaldo. Dado su llegada a Sparta Praga, no solo se esperaba que el atacante nacional se luzca en la liga de República Checa, sino que afronte la UEFA Conference League. Sin embargo, el comando técnico decidió no inscribir al ex Sporting Cristal por tener cupos limitados.

Esta noticia fue un golpe duro para Grimaldo, quien tenía todas las intenciones de pelear las etapas de eliminatorias del certamen europeo. Pese a su gran debut con Sparta Praga, finalmente el jugador de 22 años tendrá que concentrarse en consolidarse en el primer equipo y así aguardar nuevas oportuindades.

Justamente, en redes sociales el futbolista sorprendió con un par de publicaciones que subió el mismo club checo. El atacante se ve muy contento durante las prácticas de Sparta Praga, pese a ese duro golpe de no afrontar la Conference League en sus instancias finales. Todo indica que el delantero tomó con total profesionalismo esta decisión, sabiendo que tiene camino por recorrer.

Joao Grimaldo luce postales de Sparta Praga en su último entrenamiento del día.

Este hecho afectó únicamente a Joao Grimaldo en cuestión de peruanos, ya que Oliver Sonne, reciente incorporación de Sparta Praga, sí fue inscrito para afrontar la Conference League. El sector que cubre el lateral de la selección peruana requería nombres en ese puesto, por lo que el ex Burnley sí afrontará le certamen europeo.

Sparta Praga es uno de los equipos que se mantiene en la lucha por ser campeón de la Liga de República Checa. Actualmente se mantiene segundo en la clasificación y necesita seguir en buena racha para no perderle los pasos al actual líder que es Slavia Praga.

Próximo partido de Sparta Praga de Joao Grimaldo

El siguiente partido de Sparta Praga será ante Zlín por la jornada 21 de la Liga de República Checa. Este choque fue programado para el domingo 8 de febrero a partir de las 09:30 hora peruana (14:30 horas GMT).