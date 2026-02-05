Oficial: Sparta Praga comunica terminante decisión a Joao Grimaldo para el resto de la temporada

Joao Grimaldo fue una de las sensaciones en las últimas semanas tras haber concretado su llegada al Sparta Praga y empezar a destacar durante sus primeros partidos. Tras ello, se esperaba que el peruano sea una pieza esencial durante la temporada; no obstante, el club le acaba de informar un noticia garrafal sobre su futuro deportivo.

Sparta Praga comunica terminante decisión a Joao Grimaldo

En los últimos días el Sparta Praga ha concretado cinco fichajes para esta temporada, entre los que se encontraba Grimaldo. No obstante, el club solo tenía tres cupos disponibles para inscribir de cara a la Conference League. Por lo que debía definir a los jugadores que dejará afuera.

En esa línea, el club comunicó de forma oficial que Joao Grimaldo no ha sido considerado en la lista de jugadores para el torneo de la UEFA. La elección del comando técnico fue darle la confianza a los jugadores Andrew Irving, Matyás Vojta y Oliver Sonne.

Sparta Praga informó que Joao Grimaldo no fue inscrito para la Conference League.

De esta manera, el extremo peruano no podrá disputar ni un solo partido de la Conference League y se limitará únicamente a la liga y copa de República Checa. Una noticia que sorprende a los aficionados, considerando que el exjugador de Sporting Cristal fue uno de los jugadores más destacados durante la pretemporada del equipo e incluso marcó un gol en su debut.

DT de Sparta Praga reveló las falencias de Joao Grimaldo

Luego del primer partido de la temporada, el entrenador Brian Priske reveló las características que debe mejorar Joao Grimaldo para poder destacar con la camiseta del Sparta Praga e hizo especial hincapié en el apartado físico.

"Tiene muy buenas cualidades con la pelota, pero aún debe mejorar. Trabajaremos en su estado físico, y debe acostumbrarse a la intensidad de la liga checa", mencionó el estratega tras el debut del peruano.