Filtran imágenes inéditas de la asistencia de Sonne y gol de Joao Grimaldo: "Conexión peruana"
Sparta Praga comparte espectaculares imágenes de lo que fue a ras de cancha el gol de Joao Grimaldo tras asistencia de Oliver Sonne.
Uno de las incidencias que se dio el pasado fin de semana fue el gol de Joao Grimaldo con Sparta Praga tras asistencia de Oliver Sonne. Ambos jugadores de la selección peruana debutaron de gran manera en el elenco checo, por lo que ahora el club comparte imágenes exclusivas de lo que fue esta anotación que ilusiona a la afición.
PUEDES VER: Liga de República Checa se rinde ante Joao Grimaldo por su gol con Sparta Praga: "Cerró los…"
Sparta Praga comparte gol de Joao Grimaldo y asistencia de Oliver Sonne a ras de cancha
Mediante la redes sociales de Sparta Praga, se pudo ver que el club checo ha quedado encantado por la manera en que Joao Grimaldo y Oliver Sonne se estrenaron en el certamen local. Ahora, esperan que poco a poco se vayan consolidando para que sean titulares indiscutibles en el plantel.
Sparta Praga destaca a Oliver Sonne y Joao Grimaldo con espectacular video.
Con la frase "Conexión peruana", Sparta Praga deja en claro que está contento con sus nuevos fichajes que no solo aportarán para la Liga de República Checa, sino también para los siguiente encuentros internacionales como Conference League. Las imágenes a ras de campo muestran la visión de Oliver Sonne para poder hacerse el espacio y encontrar a Joao Grimaldo en el área.
Una gran carrera del danés-peruano que valió para que el ex Sporting Cristal selle su primera anotación en un club que pretende tener nuevos valores para refrescar a su primer equipo y conseguir cada uno de los objetivos de la temporada 2025-2026.
Próximo partido de Sparta Praga de Joao Grimaldo y Oliver Sonne
El siguiente partido de Sparta Praga de los peruanos Joao Grimaldo y Oliver Sonne será ante Zlín por la jornada 21 de la Liga de República Checa. Todo fue programado para el domingo 8 de febrero a partir de las 09:30 hora peruana (14:30 horas GMT).
