0

Oliver Sonne y Joao Grimaldo pueden quedar fuera definitivamente de la Conference League, ¿Qué pasó?

En medio de la euforia por su gran debut con Sparta Praga, Oliver Sonne y Joao Grimaldo atraviesan un momento tenso de cara a la UEFA Conference League.

Diego Medina
Oliver Sonne y Joao Grimaldo pueden quedar fuera de la Conference League.
Oliver Sonne y Joao Grimaldo pueden quedar fuera de la Conference League. | Foto: X Sparta Praga
El pasado fin de semana, Oliver Sonne y Joao Grimaldo fueron noticia en todo el país por su gran debut con camiseta de Sparta Praga de República Checa. El danés-peruano brindó una asistencia al ex Sporting Cristal, quien selló su primer gol en este certamen. Sin embargo, ahora se ha conocido de una dura noticia que puede afectar a nuestro compatriotas.

Oliver Sonne y Joao Grimaldo protagonista de gol para Sparta Praga.

Oliver Sonne y Joao Grimaldo pueden quedar fuera de la Conference League

Resulta, que uno de los portales de Sparta Praga ha revelado que tiene los días contados para presentar su lista oficial a la UEFA para afrontar la fase eliminatorias de la Conference League. Sin embargo, de los cinco integrantes que han llegado al plantel, solo tres pueden estar en este torneo, por lo que deja con incertidumbre la decisión que tome el comando técnico.

De hecho, en redes sociales ya se viene generando debate entre los aficionados por ver si Oliver Sonne y Joao Grimaldo deben estar dentro de la nómina. Hay otros jugadores como Martinec, Irving y Vojta que están dentro de las posibilidades, por lo que todo se resolverá en las próximas horas.

"Sparta Praga debe finalizar la plantilla para la fase eliminatoria de la UEFA Conference League el jueves a la medianoche. Solo puede añadir 3 jugadores nuevos, ¿A quién elegirías entre estos cinco?", informa el portal checo.

Portal de Sparta Praga revela que 3 de los 5 jugadores llegados al club jugarán la Conference League.

Oliver Sonne y Joao Grimaldo debutaron en Sparta Praga

Si bien tuvieron poco tiempo de adaptarse en República Checa, Oliver Sonne y Joao Grimaldo debutaron en los últimos minutos del duelo de Sparta Praga e inmediatamente se asociaron para hacer el 3-0 con asistencia y gol, respectivamente. Una gran presentación de los peruanos que demuestran que están en la capacidad de ganarse el puesto en el once.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

