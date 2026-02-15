¿Y Joao Grimaldo? En República Checa no dejan de hablar de Oliver Sonne en el Sparta: "Hizo un..."

Oliver Sonne llegó al Sparta Praga luego de Joao Grimaldo, pero a pesar de ello, el peruano-danés se ha ganado la titularidad en el equipo y esto es resaltado por la prensa checa. Desde que llegó, el jugador de 25 años demostró tener excelente rendimiento y, más aún, un buen estado físico. Tras el último partido, en República Checa destacan la labor del 'Vikingo'.

A diferencia de Joao Grimaldo, quien ha entrado desde la banca en los últimos cotejos del Sparta Praga, Oliver Sonne ha arrancado como titular y parece que continuará así en los próximos partidos. De pasar a no ser convocado con el Burnley, Sonne es una pieza fundamental en el once titular del entrenador Brian Priske.

Prensa de República Checa destaca el rendimiento de Oliver Sonne

El Sparta Praga consiguió una victoria por 2-0 ante Hradec Kralove por la Chance Liga en la fecha 22. De esta manera, el equipo de los peruanos Oliver Sonne y Joao Grimaldo se mantiene atrás del líder con una diferencia de 5 puntos. La lucha por el liderado continúa jornada tras jornada y se espera superar las expectativas con los fichajes realizados durante la pretemporada.

Por ello, la prensa de República Checa sigue muy de cerca el rendimiento de los refuerzos del Sparta Praga y uno de ellos es Oliver Sonne, quien llega de una liga tan exigente como la Premier League. "Por otro lado, Sonne hizo un muy buen trabajo defensivo en el centro. Muy preciso", sostuvo el portal 'Sport'.

Oliver Sonne fue titular en el último partido del Sparta Praga.

El Sparta Praga y Burnley llegaron a un acuerdo para el préstamo hasta final de temporada y no tendrá opción de compra. En ese sentido, el 'Vikingo' tendrá que aprovechar todos los minutos que pueda para llegar al equipo inglés a ser considerado por el DT y ser parte de las convocatorias.