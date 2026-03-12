¡Peligrosa situación! Recientemente, la Policía Estatal de Nueva York, en EE. UU., reportó la atención de un alarmante incendio de un camión con remolque de Costco en la autopista Thruway, en dirección sur, en el pueblo de South Nyack. Este incidente ocurrió justo antes del puente a las 8.00 a. m. ¿Qué más revelaron las autoridades?

Reportan incendio de camión de Costco en autopista que ocasionó caos en el condado de Rockland

‘DailyVoice’ y otros portales internacionales compartieron información relevante sobre lo que pasó en la autopista Thruway, en EE. UU., donde un camión con remolque de Costco sufrió un incendio en los frenos, lo que llevó a que el vehículo se incendiara por completo.

Según la Policía Estatal de la zona y tras las primeras investigaciones, no se registraron heridos durante el incidente. El fuego llegó a ser controlado rápidamente, pero los equipos de emergencia, hasta el momento, se conoce que estuvieron por varias horas en el lugar despejando la carretera.

La situación ocasionó significativos retrasos en el tráfico. Mediante los informes, se verificó que el carril derecho continúa cerrado. Por ello, se recomienda a los conductores evitar la zona si es posible. No obstante, no se ha brindado más información.

¿Costco ha ganado popularidad en Estados Unidos?

Costco sí ha logrado consolidarse como una de las cadenas minoristas más grandes y populares en Estados Unidos. Su modelo de membresía hace posible que los consumidores puedan acceder a precios reducidos en productos al por mayor.

Todo ello, lo convierte en una opción preferida para quienes buscan ahorrar, especialmente en alimentos, productos frescos y artículos de gran tamaño. Su estrategia de venta ha atraído a un amplio público.