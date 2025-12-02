PELIGRO para inmigrantes: esto pasa con tu estatus si te divorcias de un ciudadano estadounidense, según USCIS

Para muchos inmigrantes, el matrimonio con un ciudadano estadounidense es una vía rápida hacia la residencia permanente. Sin embargo, cuando la relación termina, surgen dudas sobre si el estatus podría desaparecer. Expertos en inmigración señalan que el impacto del divorcio depende del tipo de residencia y del momento en que ocurre. USCIS explica que los residentes permanentes condicionales aquellos que recibieron una green card temporal de dos años mediante matrimonio no pierden automáticamente su estatus. No obstante, sí deben realizar trámites adicionales para evitar complicaciones.

Uno de ellos es el formulario I-751, que permite cancelar las condiciones de la residencia si el matrimonio terminó, siempre que este haya sido genuino. El abogado de inmigración Julio Oyhanarte detalla qué considerar en estos casos y cuáles son los errores que más afectan a los migrantes.

Expertos advierten que las visas dependientes son las más vulnerables.

Errores más comunes de los migrantes casados cuando atraviesan un divorcio

Divorciarse durante la residencia condicional

En esta etapa, el inmigrante necesita solicitar una dispensa demostrando que el matrimonio fue real, que hubo maltrato o que la deportación causaría un perjuicio extremo.

Un divorcio puede modificar o frenar el proceso según cada caso, pues USCIS evalúa nuevamente la elegibilidad.

Cuando el matrimonio termina, también lo hace el estatus derivado, dejando a la persona sin permiso legal.

El abogado recomienda, cuando sea posible, optar por una separación temporal mientras se obtiene la residencia permanente, se cumplen los dos años del matrimonio o se califican otros factores que faciliten la naturalización.

¿Qué deben hacer los inmigrantes para proteger su estatus durante un divorcio?

Los expertos sugieren reunir pruebas del matrimonio genuino, asesorarse con un abogado antes de iniciar el trámite y evitar decisiones impulsivas que puedan afectar procesos pendientes. Mantener documentación, no abandonar trámites en curso y pedir orientación profesional puede marcar la diferencia.

¿Cómo saber si tu estatus migratorio está en riesgo tras un divorcio?

Los abogados recomiendan revisar el tipo de residencia que posees: si es condicional, derivada o permanente. Los residentes condicionales deben actuar rápido y presentar el formulario adecuado; quienes tienen visas dependientes deben buscar una alternativa legal antes de que el divorcio se haga efectivo. En todos los casos, la clave es recibir asesoría profesional y no dejar vencer plazos.