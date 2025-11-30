ALERTA en Walmart de Saukville: conductor provocó accidente mortal en estacionamiento, pero la Fiscalía no presentará cargos en su contra

Un trágico accidente ocurrido en el estacionamiento de un Walmart en Saukville ha dejado consternada a la comunidad. La víctima, Mailee Xiong Hang, falleció tras ser atropellada por una camioneta conducida por una mujer de 74 años el pasado 26 de octubre. A pesar de la gravedad del incidente, la Fiscalía del Condado de Ozaukee ha decidido no presentar cargos contra la conductora.

Conductor provoca accidente mortal en estacionamiento de Walmart en Saukville; Fiscalía no presentará cargos

Según informó WISN 12, la familia de Hang había solicitado en las últimas semanas que se presentaran cargos contra la conductora. Sin embargo, el fiscal de distrito, Benjamin Lindsay, se reunió con los familiares y les comunicó que, tras revisar cuidadosamente todas las pruebas, no se abrirá ningún proceso judicial.

En una carta citada por WISN 12, Lindsay señaló: "Después de revisar exhaustivamente la evidencia y considerar varias violaciones potencialmente aplicables, el fiscal de distrito del Condado de Ozaukee ha determinado que los hechos de este caso no respaldan cargos criminales".

La misiva detalla que las imágenes de vigilancia muestran cómo el vehículo aceleró inesperadamente al ingresar a un espacio de estacionamiento reservado para personas con discapacidad, impactando una señal de tránsito, a Hang y a otros dos vehículos. La conductora admitió ante la policía que su intención era frenar, pero, por error, pisó el acelerador.

No habrá cargos contra el conductor que mató a una mujer en un Walmart de Saukville.

Detalles del accidente y antecedentes de la conductora en Estados Unidos

WISN 12 reporta que la conductora no contaba con antecedentes de conducción negligente ni criminales. Además, poseía licencia vigente y no presentaba signos de estar bajo la influencia de alcohol u otras sustancias. Permaneció en el lugar tras el accidente.

El fiscal Lindsay enfatizó: "Una revisión exhaustiva de la evidencia muestra que el accidente que causó la muerte de la Sra. Hang fue trágico".

Este caso ha generado conmoción en la comunidad de Saukville y ha puesto en debate la seguridad en los estacionamientos, especialmente en las áreas designadas para personas con discapacidad. A pesar de la decisión de la Fiscalía, la familia de la víctima continúa expresando su dolor y buscando respuestas ante esta tragedia.