Cuidado, inmigrante! Peruana contrata traductor para su entrevista de la Green Card por matrimonio y advierte: "Me sentí estafada"

Una joven creadora de contenido peruana compartió su experiencia durante la entrevista para obtener la Green Card por matrimonio en Estados Unidos, alertando sobre los costos de contratar traductores innecesarios. Maryan relató cómo un proceso que parecía rutinario la dejó "en shock" y le generó un gasto inesperado.

Inmigrante peruana contrata traductor para su entrevista de la Green Card por matrimonio y advierte: "Me sentí estafada"

Maryan explicó que esperó dos años para su cita en el centro de USCIS en Hartford, Connecticut. Siguiendo la recomendación de su abogada, llegó media hora antes de la entrevista, programada para las 8:45 a.m.

Durante la sesión, el oficial de inmigración le hizo preguntas detalladas sobre su vida conyugal: desde el trabajo de su esposo y los nombres de sus suegros, hasta quién cocina en casa y cómo pasan el tiempo libre. También le solicitaron información sobre la vivienda, la renta y las personas que viven en el hogar.

Aunque su abogada le sugirió llevar un traductor por si el inglés le resultaba difícil, Maryan admitió que su manejo del idioma era suficiente. Durante la entrevista, la traductora apenas intervino.

Sin embargo, el costo del servicio fue de US$200 por media hora, lo que sorprendió a la influencer. En sus redes, Maryan recomendó a otros solicitantes: "No contraten un traductor si saben inglés. Me sentí estafada el día de mi cita con el USCIS", y recordó que su esposo, su familia y sus compañeros de trabajo hablaban inglés.

Reacciones de la comunidad y consejos para futuros solicitantes

Tras su publicación, los usuarios compartieron experiencias similares y debatieron sobre los costos de traducción en las entrevistas de USCIS. Algunos defendieron el precio, señalando que US$200 es el valor del trabajo profesional, mientras que otros comentaron que, en ocasiones, pagaron incluso entre US$300 y US$500.

La lección principal que Maryan destacó fue evitar gastos innecesarios cuando se domina el idioma y celebrar, finalmente, la aprobación de su Formulario I-130, que le permitió avanzar en su proceso de residencia.