ATENCIÓN extranjeros en EE. UU.: aplican control biométrico obligatorio desde diciembre para todos los viajeros

Si eres de aquellas que quiere viajar o migrar de forma legal hacia los Estados Unidos, entonces hay información renovada que te va a interesas ¿Por qué? pues el gobierno de Donald Trump implementará la recopilación de datos biométricos, la cual estará a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), procedimiento que será obligatorio desde diciembre de 2025.

¿Para qué sirve el control biométrico de extranjeros en EE. UU.?

Todo comenzó a finales de octubre de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional, conocido como DHS por sus siglas en inglés, confirmó la aplicación de este procedimiento, cuyo sentido es el de controlar amenazas potenciales para el gigante norteamericano, entre los que se incluyen "terrorismo, delincuencia y la estadía de extranjeros prolongada más allá del periodo autorizado".

Asimismo, en el comunicado de dicho momento, recalcaron que su intención está muy alejada de crear un sistema de vigilancia, sino que el "programa de entrada y salida se utilizará para confirmar la identidad de los viajeros y verificar que son los portadores autorizados de sus documentos de viaje. La implementación de un sistema biométrico integrado de entrada y salida que compare los datos biométricos de los extranjeros recopilados a su llegada con los datos biométricos recogidos a su salida es esencial para abordar las preocupaciones de seguridad nacional".

Hay nuevas medidas para el control de ingreso de extranjeros en EE. UU.

Esto es un paso adelante en este tipo de políticas, dado que la CBP ya aplicaba el reconocimiento facial para los extranjeros que arribaban a aeropuertos en suelo estadounidense, pero la recolección de datos biométricos no solo incluirán a viajeros por vía aérea, también de forma terrestre y marítima, lo que incluirá, además para los que cuenten con Green Card.

Si te preguntas cuándo es que esta medida empezará a aplicarse, la fecha oficial está pactada para el 26 de diciembre, abarcando un grupo etario mayor que irá desde los 14 años hasta los 79.

Registro obligatorio para todos los extranjeros

Hay que tener en cuenta de que esta medida viene siendo impulsada por Donald Trump desde el inicio de su segundo gobierno, de hecho, uno de sus primeros actos fue la Orden Ejecutiva 14159 que, con el nombre de "Protegiendo al pueblo estadounidense de la invasión", autorizó al DHS a tomar todas las medidas necesarias para que las agencias migratorias protejan a los ciudadanos estadounidense y los intereses nacionales.

Una de estas medidas fue el formulario G-325R emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el mismo que es un sistema de registro para extranjeros y que entró en vigencia en abril de 2025 y cuyo llenado es obligatorio, sobre todo, para aquellos que no tienen información biométrica registrada.

Pero, ¿Qué pasa con los menores de 14 años? En el caso de este grupo etario lo que corresponde es que el registro esté a cargo de sus tutores, pero cuando lleguen a dicha edad, deben actualizar, nuevamente, su información.