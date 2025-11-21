IMPACTANTE MOMENTO con migrante atrapado en alambre de púas en frontera con México: "Debiste cruzar como legal"

Pese a las duras políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, lo real es que millones de personas sigue viendo a Estados Unidos como el país ideal para emigrar, por lo que se han suscitado momentos dramáticos de miles de personas intentando cruzar la frontera, como es el caso de un hombre quien, en su intento pasar al otro lado pensando en el "sueño americano" quedó atrapado en una alambrada de púas.

Atrapado entre púas

Las impactantes imágenes fueron captadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (o CBP) desde sus redes sociales donde vemos al hombre, del cual no tenemos mayor información que es es varón de mediana edad, así como quedarse atrapado en la frontera con México, que es ayudado por los agentes federales quienes, empleando una escalera, están desenredando al sujeto.

En tierra, otro grupo de agentes observan la acción, a la vez de otros alumbran al compañero que lleva a cabo la labor de sacar de la alambrada al inmigrante quien será puesto de vuelta hacia México y, muy probablemente, estará impedido de regresar, siquiera de forma legal, a los Estados Unidos tras varios años o, simplemente, se le prohibirá el ingreso de por vida.

En redes sociales como Instagram, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza publicó un mensaje el cual describe el momento, pero a la vez manda un mensaje a todos aquellos que quieren intentar cruzar la frontera de forma ilegal: "¡Deberías haber elegido una ruta legal, ahora estás atrapado con nosotros! Sí, las barreras funcionan. Algunas lecciones cortan profundamente"; esto último en alusión a las heridas y cortes que el sujeto tuvo tras quedar enredado en la alambrada de púas.

En la publicación en la mencionada red social, la publicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha recibido apoyo mayoritario en los comentarios, la gran mayoría destacando lo útil que es el muro que divide la frontera entre México y los Estados Unidos.