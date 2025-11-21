DURO GOLPE para inmigrantes detenidos en Illinois: tribunal de EE. UU. suspende su liberación hasta nuevo aviso

Un tribunal federal de apelaciones emitió este jueves una suspensión temporal que bloquea la liberación de cientos de migrantes arrestados en recientes operativos de inmigración en el área de Chicago. La medida añade un nuevo giro a un caso judicial que ha generado gran polémica. Según la agencia Agence France‑Presse (AFP), la decisión se produce justo cuando se esperaba que numerosos inmigrantes detenidos en Illinois pudieran salir bajo fianza.

¿Por qué el tribunal de EE. UU. suspendió la liberación de inmigrantes en Illinois?

El pasado miércoles, el juez federal Jeffrey Cummings ordenó la liberación de más de 600 personas, imponiendo una fianza de 1.500 USD para cada una, tras concluir que sus arrestos no respetaban un decreto local que prohíbe las detenciones sin orden judicial.

La AFP indica que el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito decidió suspender esa orden el jueves, después de que el Departamento de Justicia presentara una apelación de emergencia.

En su recurso, el gobierno argumentó que el juez Cummings "interpretó incorrectamente la ley", que excedió el alcance del acuerdo de consentimiento y que cuestionó la propia autoridad del tribunal al imponer límites a las operaciones migratorias.

AFP reportó que, pese a la solicitud de una suspensión prolongada, el tribunal solo concedió una orden administrativa temporal y programó para el 2 de diciembre una audiencia para analizar el caso con mayor profundidad.

Tribunal bloquea la liberación de inmigrantes en Illinois.

Solo el 2,6 % de los detenidos en el operativo Midway Blitz en Illinois tiene antecedentes penales

Según AFP, aunque más de 600 personas estaban en la lista para una evaluación de liberación, solo una mínima parte fue considerada "de alto riesgo" por las autoridades federales. Esto ha avivado las críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes al operativo 'Midway Blitz', una ofensiva migratoria agresiva en la región de Chicago impulsada por el gobierno de Trump.

Abogados y activistas han expresado su decepción por la decisión. Desde el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la ACLU de Illinois, han señalado que muchas de las personas retenidas podrían haber sido arrestadas sin causa probable ni orden judicial, lo que, según ellos, viola tanto el decreto de consentimiento como la ley federal.

Ganó relevancia, además, el reclamo de que, con el fallo del Séptimo Circuito, "las familias seguirán separadas al menos durante varias semanas más", según un comunicado citado por AFP.